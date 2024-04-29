محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير طريق طنطا - محلة منوف

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال التطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورا بمركز اصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 الى 20 متر،

وتشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث.



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وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين عدم انتظار السيارات بمنطقة الاعمال لسرعة انهائها ولعدم تعرض السيارات للإتلاف.

مراعاة مصالح المواطنين

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بحضور الدكتور عبدة محمدين نائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية،الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الاسكان

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ونائب المدير التنفيذي لوحدة كيتشنر بوزارة التنمية المحلية أعمال مصنع تدوير المخلفات بدفره موجها بسرعة الانتهاء من توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن ٤ بوصه.

كما ناقش أعمال المحطة الوسيطة بنشيل مؤكدا على توصيل مصدر كهرباء جهد منخفض لأعمال الإنشاء وكذا جهد متوسط لأعمال التشغيل بالإضافة إلى توصيل مصدر مياه بقطر لا يقل عن (٤) بوصة.

واختتم الاجتماع بمناقشة موقف الجراجات المخطط تأهيلها من خلال المشروع.