ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل استعان بشقيقه وقاما بإشعال النيران في صيدلية بعد فصله من العمل بمنطقة الشروق.

“عاد لينتقم ”…عامل يحرق صيدلية بعد فصله من العمل بالشروق

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بصيدليــة بدائرة القسم، و بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه، مقيمان بمحافظة الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية ملك أحدهما) وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام "مادة تساعد على الاشتعال" لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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