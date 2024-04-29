الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عامل يحرق صيدلية بعد فصله من العمل بالشروق

ضبط المتهم،فيتو
ضبط المتهم،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عامل استعان بشقيقه وقاما بإشعال النيران في صيدلية بعد فصله من العمل بمنطقة الشروق. 

“عاد لينتقم ”…عامل يحرق صيدلية بعد فصله من العمل بالشروق

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق بصيدليــة بدائرة القسم، و بالفحص وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل توصيل طلبات سابق بالصيدلية وشقيقه، مقيمان بمحافظة الشرقية).

مصدر رفيع المستوى: مباحثات موسعة بين الوفد الأمني المصري وحماس اليوم في القاهرة

ضبط 375 تاجر مخدرات و45 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية ملك أحدهما) وبمواجهتهما اعترف العامل بارتكاب الواقعة باستخدام "مادة تساعد على الاشتعال" لوجود خلافات مع مدير الصيدلية والعاملين بها لقيامهم بفصله من العمل.

وأضاف بإقتصار دور المتهم الثانى على انتظاره بجوار الدراجة النارية لتسهيل هروبه عقب ارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أمن القاهرة أمن بالقاهرة امن الشرقية شرطة الشروق قسم شرطة الشروق قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

تحرير 1375 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري الأوسطي

حالة الطرق اليوم، كثافات متحركة بمحور 26 يوليو وشارعي الهرم ورمسيس وكورنيش النيل

تحرير 318 مخالفة للمحال لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المحافظات

ضبط 375 تاجر مخدرات و45 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

رادارات المرور تحرر 12 ألف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

حبس صاحب شركة وشقيقه بتهمة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة العملة

أخبار الحوادث اليوم، حريق داخل مصنع، حملة أمنية على قرى القوصية، فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة تصوير
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

رئيس الوزراء يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

بعد توقيع غرامة مالية جديدة.. أزمات أفشة مسلسل “كل موسم” مع الأهلي

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

السيسي يستقبل رئيس البوسنة والهرسك

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads