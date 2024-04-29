الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجهولون يطعنون عامل "بنزينة" بقرية أسنيت بكفر شكر

مستشفى كفر شكر التخصصى،
مستشفى كفر شكر التخصصى، فيتو

أصيب عامل بنزينة بطعنة فى الجانب الأيسر من الصدر من قبل اثنين مجهولين قاموا بطعنه أمام منزله فى قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

txt

بحبها ورفضت ترجعلي، اعترافات مندوب مبيعات طعن طليقته بالشيخ زايد

txt

إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول محمد. ع. س 22 سنة عامل بنزينة باصابته بطعنة بسلاح أبيض فى الجانب الأيسر من الصدر ويخضع للملاحظة والعلاج داخل المستشفى. 

Advertisements

طعن شاب بكفر شكر

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء تواجد المصاب داخل منزله بالطابق الثالث بشارع دير الناحية بجوار نقطة الشرطة القديمة بقرية أسنيت قام اثنان مجهولين يستقلون دراجة نارية بمناداته من منزله فقام بالنزول أسفل المنزل وفوجئ بضربه فى وجه وطعنه بسلاح أبيض فى الصدر وفروا هاربين وتم نقله على الفور إلى المستشفى لاتخاذ اللازم. 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية النيابة العامة محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة كفر شكر مدينة كفر شكر مستشفي كفر شكر

مواد متعلقة

بعد توقيع غرامة مالية جديدة.. أزمات أفشة مسلسل “كل موسم” مع الأهلي

أول رد من قطر على اتهامات إسرائيل بشأن دعم احتجاجات الجامعات الأمريكية

تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الجامعة

بحبها ورفضت ترجعلي، اعترافات مندوب مبيعات طعن طليقته بالشيخ زايد
ads

الأكثر قراءة

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

التفاصيل الكاملة لحفل زفاف الملياردير الهندي بالأهرامات.. عشاء في المتحف الكبير.. وساري هندي بلمسة كليوباترا (صور)

السر في آرني سلوت، مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

حقيقة تسمم مياه الشرب في قوص بقنا

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

منوعات

المزيد

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أبرز تصريحات رئيس الوزراء عن الأزمة الفلسطينية من السعودية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads