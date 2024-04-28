المشدد 3 سنوات لعاملين وربة منزل لإتهامهم باستدراج سائق تحت تهديد السلاح بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمير إبراهيم ومحمد جاد الحق ووكيل النيابة شريف نجيب، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاملين وربة منزل، لإتهامهم بإستدراج سائق وسرقة مبلغ مالي وهاتفه الجوال تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء إستقلاله سيارته بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.

استدرجوا سائقا.. المشدد لعاملين وربة منزل بالقليوبية

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تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۲۹۷ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ٢٩٦٧ كلي لسنة ۲۰۲٣ جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة لكلا من: "محمود م ع"٢٥ سنة عامل، و"محمد ل م" ٢١ سنة وعاطل، و" أيه ج ق"٢٨ سنة ربة منزل، ومقيمين في النهضة بالسلام بالقاهرة، لأنهم في يوم ٢٤ / ٤ / ٢٠٢٢ بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية سرقوا المنقول المبين وصفًا وقيمة وقدرا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "رمضان ع " وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن وجدت نفسهم الأمارة بالسوء ضالتها في سلب مال الأمنين وما أن حطا بصرهم على فريستهم المار بيانها، وأدركوا ضعفها ووحدتها فقامت المتهمة الأولي بإستدراج المجني عليه بان طلبت منه إيصالها لنهاية الطريق.

ضبط ربة منزل واخرين تعدوا بالضرب علي شخص بالقليوبية

وما أن توقف عقب ايصالها حتى فوجي بها تبطل محرك السيارة وباغته باقي المتهمين بالدلوف الي السيارة والتعدي عليه بالضرب بان كان الثاني محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش وكان الثالث محرزا لسلاح أبيض سكين مجبرين إياه على الانصياع لهم التخلي عن المنقولات حوزته وفروا هاربين مما بث الرعب في نفسه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقول محل السرقة، وكان ذلك حال تواجدهم بالطريق العام ليلًا، وحال كونهم أكثر من شخصين حاملين الأسلحة النارية والبيضاء محل الاتهامات اللاحقة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم حازوا واحرزوا سلاح ناري غير مشخخن (فرد) بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا واحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري انف البيان على النحو المبين بالتحقيقات، وإستطرد أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزا سلاح ابيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

الحكم علي متهمين بالسرقة بالقليوبية

وقال "رمضان ع " المجني عليه سائق و٤٨ عام ومقيم بمساكن الوايلي في حدائق القبة القاهرة، أحد شهود الإثبات أنه حال استقلاله سيارته بالطريق العام استوقفته المتهمة الأولي لتوصيلها فوافق على ذلك وعقب برهة من الوقت طلبت منه الوقوف وحال ذلك فوجئ بالمتهمين يشهرون في مواجهته سلاحا ناريا وسلاحا ابيضا، بأن كان المتهم الثاني محرزا لسلاح ناري فرد والثالث محرزا لسلاح ابيض سكين، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والإستيلاء على المبلغ المالي وهاتفه الجوال...وعزي قصدهم سرقته كرها عنه.

وأشار "خالد م ع" نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم ثان العبور - ٢٨ عام، أن تحرياته السرية توصلت إلي صحة الواقعة وقيام المتهمين فيما بينهم بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم السرقة بالإكراه، وصحة ما جاء بأقوال المجني عليه من قيام المتهمين بسرقة المجني عليه علي النحو السالف سرده وعزي قصدهم سرقة المجني عليه بالإكراه.

وأكدت تحريات رائد شرطة ورئيس مباحث قسم ثان العبور - ٣٢ عام، بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين قام بضبط المتهم الأول والمتهمة الثالثة وبتفتيش الأول عثر معه علي سلاح ناري وعدد ثلاث طلقات نارية وهاتف جوال يحمل مواصفات الهاتف محل الواقعة وبتفتيش حقيبة الثانية عثر معها علي هاتف جوال ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما بالواقعة، وبما أسفر عنه الضبط والتفتيش قررا بصحتها وبتكوين تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع المتهم الآخر تخصص في سرقة المواطنين كرها عنهم بتهديدهم بالسلاح الناري المضبوط، وأسلحة بيضاء وعزي قصد إحراز السلاح الناري والذخائر بإستخدامهم في الواقعة ومواجهة الشرطة أن لزم الأمر.

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