الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بحبها ورفضت ترجعلي، اعترافات مندوب مبيعات طعن طليقته بالشيخ زايد

اعترافات المتهم،
اعترافات المتهم، فيتو

أدلي مندوب مبيعات باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حيث طعن طليقته بسلاح أبيض، لرفضها العودة لعصمته مرة أخرى، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات أن المجني عليها، كانت زوجته وحدثت بينهم خلافات منذ فترة، وتم الطلاق وحاول كثيرا إعادتها لعصمته ولكنها رفضت، فطعنها بسلاح أبيض، مبررا فعلته "بحبها ومش عاوزه ترجعلي".

وكشفت التحقيقات أنه أثناء رؤية المتهم لطفلته طلب من طليقته المجنى عليها العودة له مرة أخرى وعند رفضها نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بطعنها بسلاح أبيض سكين مما تسبب في إصابته وقام بنقلها إلى المستشفى.

Advertisements

القبض على مندوب مبيعات بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مندوب مبيعات المتهم بطعن طليقته بسلاح أبيض سكين لرفضها العودة لعصمته مرة أخرى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة في الظهر وأفاد مرافقها طليقها بقيامه بطعنها بسلاح أبيض وقام بنقلها إلي المستشفي ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قسم شرطة ثان الشيخ زايد الشيخ زايد أمن الجيزة

مواد متعلقة

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

رفضت العودة لعصمته، مندوب مبيعات يطعن طليقته في الشيخ زايد
ads

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

صحيفة إنجليزية تكشف السبب الحقيقي وراء أزمة محمد صلاح وكلوب

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

جدول امتحانات النقل بالإعدادية في الأقصر

3 جنيهات انخفاضًا في أسعار الدواجن، وهذا سعر البيض اليوم الإثنين

الضرائب تكشف حقيقة إصدار تعليمات بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية

سيطرة عربية على كأس السوبر الإفريقي بالنسخة السابعة على التوالي.. أزمة اتحاد العاصمة تؤهل نهضة بركان لنهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.. وثالث نهائي بين الأهلي والترجي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

منوعات

المزيد

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

ظاهرة لم تحدث منذ عام 1803، مليارات الزيزان تستعد لغزو أمريكا

تكلفته 35 مليار دولار، حاكم دبي يكشف تصميم مبنى المسافرين الجديد بمطار آل مكتوم الدولي

إمام الحرم المكي الشيخ السديس يطلب "إندومي" من وفد إندونيسي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

تفاصيل اعتقال مرشحة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب قطاع غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads