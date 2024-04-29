بحبها ورفضت ترجعلي، اعترافات مندوب مبيعات طعن طليقته بالشيخ زايد

أدلي مندوب مبيعات باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق حيث طعن طليقته بسلاح أبيض، لرفضها العودة لعصمته مرة أخرى، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وأفاد المتهم خلال التحقيقات أن المجني عليها، كانت زوجته وحدثت بينهم خلافات منذ فترة، وتم الطلاق وحاول كثيرا إعادتها لعصمته ولكنها رفضت، فطعنها بسلاح أبيض، مبررا فعلته "بحبها ومش عاوزه ترجعلي".

وكشفت التحقيقات أنه أثناء رؤية المتهم لطفلته طلب من طليقته المجنى عليها العودة له مرة أخرى وعند رفضها نشبت بينهما مشادة كلامية قام خلالها بطعنها بسلاح أبيض سكين مما تسبب في إصابته وقام بنقلها إلى المستشفى.

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القبض على مندوب مبيعات بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على مندوب مبيعات المتهم بطعن طليقته بسلاح أبيض سكين لرفضها العودة لعصمته مرة أخرى بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنة في الظهر وأفاد مرافقها طليقها بقيامه بطعنها بسلاح أبيض وقام بنقلها إلي المستشفي ومقيمة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.