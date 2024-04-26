الجمعة 26 أبريل 2024
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خارج الحدود

إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة إثر عملية طعن في مدينة الرملة.

كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى استشهاد منفذ الهجوم على إسرائيلية في مدينة الرملة.

 عملية طعن في مدينة الرملة

 وقبل وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 34356 شهيدا و77368 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ولفتت صحة غزة خلال بيان اليوم الجمعة إلى أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 51 شهيدا و75 مصابا.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وصفت المديرة الإقليمية لـ منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حنان بلخي، اليوم الجمعة، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل المقاييس"، وذلك بعد تجاوز الحرب يومها الـ200.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت بلخي: "مر ما يزيد على 200 يوم على الأزمة الطاحنة في غزة، حيث عانى فيها سكان القطاع أشد المعاناة، وتحول القطاع بأكمله إلى أرض لا تصلح للحياة".

وقدرت المديرة الإقليمية للصحة العالمية أن أكثر من 1.7 مليون شخص في عداد النازحين، إذ اضطروا للمغادرة فرارا من "العنف غير المسبوق، بعد أن فقدوا كل عزيز وغال، منازلهم وممتلكاتهم وأحباؤهم كذلك".

وشددت على أن الحرمان من الاحتياجات الأساسية، المتمثلة في الغذاء والوقود والصرف الصحي والمأوى والأمن والرعاية الصحية، أمر غير إنساني ولا يمكن التسامح معه، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينذر بازدياد الإصابات واقتراب المجاعة وتفشي الأمراض.

وتطرقت بلخي إلى المخاوف الدولية والإقليمية من وقوع المجاعة في قطاع غزة، مضيفة أن المجاعة التي بدأت تلوح في الأفق هي ما نخشاه حقا.

المقابر الجماعية في قطاع غزة

وذكرت تقارير إعلامية، أمس الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) دعت إلى إجراء تحقيق شامل بشأن المقابر الجماعية بالقطاع.

وأضاف البنتاجون أن التقارير عن مقابر جماعية في قطاع غزة مقلقة للغاية وينبغي إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة.

مطالبات فرنسية أمريكية لإجراء تحقيق حول المقابر الجماعية بقطاع غزة

كما طالبت الحكومة الفرنسية، في بيان صادر عنها الخميس، بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول ملابسات المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمعي ناصر والشفاء الطبيين بقطاع غزة.
 

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