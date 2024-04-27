السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يصل الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي نيابة عن رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء يصل
رئيس الوزراء يصل الرياض، فيتو

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرياض، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية على مدار يومي 28 و29 أبريل الجاري.

وكان في استقبال رئيس الوزراء كل من وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.
 
ومن المُقرر أن يشارك الدكتور مصطفى مدبولي غدًا في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تُعقد بحضور العديد من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والفكر، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية.

Advertisements

ويُعقد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، وستُركز موضوعاته حول مناقشة مختلف القضايا والتطورات الاقتصادية العالمية؛ بهدف إيجاد الحلول المشتركة ومواجهة التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية، حيث يعد الاجتماع فرصة فريدة لصناع القرار من جميع أنحاء العالم من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لإحداث تأثيرات إيجابية عالمية للجميع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية المنتدي الاقتصادي العالمي دكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتوجه إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

مجلس الوزراء يكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق

رئيس البرلمان البحريني: العاصمة الإدارية شُيدت في وقت قياسي والمصريون بارعون فى البناء منذ فجر التاريخ

وزير المالية: أنجزنا 352 ألف طعن علي ضريبة الدخل من أصل 370 ألف نزاع

رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية مقترح وثيقة السياسة الضريبية لمصر 2024 – 2030

أبرزها بشأن رأس الحكمة، 11 قرارا عاجلا ومهما في اجتماع الحكومة اليوم

الحكومة توافق على عدة قرارات تخص مدينة رأس الحكمة

ضحك وجد، أحاديث جانبية لـ مدبولي والوزراء قبل اجتماع الحكومة الأسبوعي (صور)

ads

الأكثر قراءة

تصل لـ 112 جنيهًا، زيادة في أسعار برسيل وبريل وأكسترا وجنرال وهذا موعد التطبيق

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب؟

أبوه تعب نفسيا لما شافه كده، والدة طفل شبرا الخيمة تروي كواليس اكتشاف جثته

أحمد كريمة: الاحتفال بشم النسيم مذكور في القرآن الكريم بالدليل

صدمة لجماهير الأهلي، إصابة وسام أبوعلي قبل مواجهة الإسماعيلي

تقرير لصندوق النقد الدولي: 4,5 مليار دولار متأخرات على الهيئة العامة للبترول

بتبدأ من 10 جنيهات، إقبال على شراء السعف بشبرا مصر بليلة أحد الشعانين (فيديو)

ثبات أسعار السلع خلال مايو على البطاقات التموينية

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

محكمة أمريكية تقضي بالسجن 20 عاما على النجم العالمي آر كيلي

تسبب في حالة تسمم، إغلاق مطعم شهير بالسعودية

سيتولى إحضار الطعام، تفاصيل احتفال الأمير ويليام وكيت بذكرى زواجهما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 27-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغضب في المنام وعلاقته بتحسين الحالة النفسية والمادية والتغلب على الأزمات

الإفتاء توضح حدود السعي بين الصفا والمروة في أداء مناسك الحج

كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟ البحوث الإسلامية يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية