أول رد من قطر على اتهامات إسرائيل بشأن دعم احتجاجات الجامعات الأمريكية

رد سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، على الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للدوحة، حول دعمها المالي للأنشطة المعادية لتل أبيب التي تشهدها الجامعات الأمريكية.

قطر ترد على اتهامات دعمها للاحتجاجات بأمريكا

وقال السفير القطري في تدوينات عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "قطر ليست مانحًا كبيرًا للجامعات الأمريكية".

وأشار سفير قطر إلى أن مؤسسة قطر تدفع تكاليف 6 جامعات أمريكية للحفاظ على أعضاء هيئة التدريس وتشغيل الحرم الجامعي في قطر، وتعليم ومنح الدرجات للنساء والرجال من قطر وغيرهم ممن يرغبون في الدراسة هناك".

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وتابع: "هذه ليست تبرعات، ولا تؤثر قطر على هذه الجامعات، ولا علاقة لنا بأي شيء يحدث في حرمهم الجامعي في الولايات المتحدة".



وكان وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، اتهم الأربعاء الماضي، قطر بتمويل احتجاجات الجامعات الأمريكية.

وقال شيكلي في حديث لإذاعة "كان ريشت بيت" التابعة لهيئة البثّ الإسرائيلية، إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن صديق لإسرائيل ولكنه يتأثر جدًّا بالضغوط التي تمارس عليه، والتي تلحق ضررًا حقيقيًّا بالعلاقات بين الدولتين".



وأضاف: "سنسعى لفهم من أين تصل الأموال لمنظمي الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في حرم الجامعات الأمريكية حتى نتمكن من التضييق على هذه التحركات".

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