قطر تسعى لتنظيم أولمبياد 2036

تجهز اللجنة الأولمبية القطرية، ملف لاستضافة أولمبياد 2036، وتقديمه إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

قطر تسعى لاستضافة أولمبياد 2036

وذكرت صحيفة "الوطن" القطرية، أن قرار تجهيز الملف قد اتخذ، ومن المتوقع أن يكون ملفًا كاملًا يضم كل ما يتعلق بالاستضافة، تشارك فيه مختلف جهات الدولة ذات الصلة.

وأكدت الصحيفة، أن هذا التوجه يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته قطر في استضافة العديد من الدورات والبطولات العالمية.

وأعلنت كوريا الجنوبية والهند ومصر إلى جانب نية ألمانيا للدخول في صراع استضافة أولمبياد 2036، فيما انسحبت المكسيك من رغبة الاستضافة.

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وكانت اللجنة الأولمبية القطرية تقدمت رسميا بطلب إلى اللجنة الأولمبية الدولية للانضمام إلى «الحوار المتواصل» وغير المُلزِم حول استضافة إحدى النسخ المقبلة من دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية اعتبارًا من نسخة العام 2032.

وسلمت دولة قطر طلبها عبر خطاب رسمي إلى المقر الرئيسي للجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.

تصريحات رئيس اللجنة الأولمبية القطرية

وقال الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية في تصريحات صحفية سابقة: "لم يسبق لمنطقة الشرق الأوسط أن استضافت الألعاب الأولمبية من قبل. إذ ترمز الحلقات الأولمبية للسلام والوحدة والأمل لجميع شعوب العالم بما في ذلك شعوب منطقتنا".

وأضاف "يعتبر الإعلان هو الخطوة الأولى في حوار بناء مع اللجنة الدائمة المعنية باستضافة الدورات المقبلة التابعة للجنة الأولمبية الدولية لطرح رؤيتنا حول الكيفية التي يمكن من خلالها للألعاب الأولمبية أن تدعم الأهداف التنموية طويلة المدى في دولة قطر".

وأردف "للعديد من السنوات، تلعب الرياضة دورًا محوريًا في تطور بلادنا، فقد حظيت دولة قطر بشهرة واسعة كوجهة رائدة لكبريات البطولات الرياضية في مختلف التخصصات من ألعاب القوى إلى الدراجات الهوائية والجمباز وكرة القدم والتنس والكرة الطائرة، ويشكل هذا الإرث الكبير والخبرات المتراكمة بالإضافة إلى سعينا الدؤوب للاستفادة من الرياضة كأداة لتعزيز السلام والتبادل الثقافي، الأساس لمناقشاتنا مع اللجنة".