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خارج الحدود

حماس: لا نقبل بديلا عن الوساطة المصرية القطرية

خليل الحية، فيتو
خليل الحية، فيتو

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس خليل الحية، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يضغط على قطر من أجل أن تضغط على حماس وأيضا لإطالة أمد المعركة في القطاع.

وأضاف بحسب شبكة الجزيرة، أن حركة حماس لا تقبل بديلا عن الوساطة القطرية والمصرية ونرحب بأي مساندة لهذا الدور، مشيرا إلى أن الوساطة القطرية نجحت بفك أسر 115 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة في شهر نوفمبر.

حركة حماس تبدي مرونة في صفقة وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، علق القيادي الحية، نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، على المفاوضات بين الحركة وكيان الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وعقد صفقة تبادل أسرى.

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وقال الحية لصحيفة الشرق السعودية "لقد قيل لنا إذا أبديتم مرونة في مفاتيح التبادل، فإن الاحتلال الإسرائيلي جاهز لأن يعطي مرونة إيجابية عالية في مطالبكم بما يفضي إلى الاتفاق".

وأضاف: "هنا استجبنا لهذا الوعد ولهذا المطلب، فنزلنا من 500 أسير فلسطيني مقابل كل جندي أو مجندة إسرائيلية إلى 50 أسيرًا".

حركة حماس تنفي مغادرة قطر

وأوضح: "لقد أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، لكن المخطط الحالي لم يتضمن ذلك"، مشيرًا إلى أنها ذكرت الوصول إلى انتهاء مفاوضات الهدوء المستدام، وقف إطلاق النار، ولم تتكلم عن خروج الاحتلال من قطاع غزة لا من الوسط ولا على الجوانب.

ونفى الحية ما تردد عن مطالبة الحركة بمغادرة قطر، مضيفا: "من مصلحة الجميع أن تبقى حماس في مكانها".

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