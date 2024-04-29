خبير عسكري يكشف سبب عرقلة إسرائيل لمبادرات وقف إطلاق النار في غزة

قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن حماس لا تعترض على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

إسرائيل تعرقل وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف اللواء نصر سالم أن مطالب حماس محددة وواضحة منذ اللحظة الأولى وهي مطالب شرعية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المطالب تتركز على وقف إطلاق النار في غزة وإعادة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة، وتبادل الأسرى.

وأكد أن الأزمة تأتي من الموقف الإسرائيلي الذي يعرقل أي مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة، خاصة أن نتنياهو مصر على عملية اجتياح رفح.

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وأشار إلى أن الشيء الوحيد الذي يوقف إسرائيل عن عدم اجتياح رفح هو الخوف من وقوع خسائر كبيرة في صفوف الجيش وقتل أسراها، ولولا ذلك لنفذت عملية الاجتياح بدون موافقة أمريكا.

رد حماس على مقترح التهدئة في غزة

وبذلت مصر جهود كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ولاقت المبادرة المصرية قبول لدى أغلب أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وتم إرسال البنود لحماس لتلقي الرد عليها.

وأكد مسئول رفيع في حماس أنه لا توجد قضايا كبيرة في ملاحظات الحركة بشأن الاقتراح الأخير المقدم من إسرائيل ومصر حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وفقا لما أعلنه لوكالة فرانس برس أمس.

وقال المسئول في حماس الذي اشترط عدم كشف هويته: "الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة".

وأضاف: "لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد".

وأوضح المسئول أن وفدا لحماس برئاسة خليل الحية سيقدم رد الحركة على اقتراح الهدنة خلال اجتماع مع وسطاء مصريين وقطريين في القاهرة اليوم الإثنين