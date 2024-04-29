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خارج الحدود

لتنفيذ حل الدولتين، وزير الخارجية الصيني يدعو لعقد مؤتمر دولي بشأن غزة

وزير الخارجية الصيني،
وزير الخارجية الصيني، فيتو

 دعا وزير الخارجية الصيني.، اليوم الإثنين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أسرع وقت لتنفيذ حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الصينية، وانج يي، خلال حديث مع “شبكة الجزيرة”، إن استمرار الصراع في غزة أسفر عن كارثة إنسانية يجب ألا تحصل، وقد تجاوز الخط الأحمر للحضارة الحديثة.

وأشار إلى أن  العدوان الإسرائيلي على مدى نحو نصف عام، أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من مائة ألف شخص ونزوح أكثر من مليون شخص، وبالتالي لا بد أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل. 

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وتابع: لا يمكن التذرع بأي سبب لاغتيال المدنيين في غزة، وأن الصين تدعم بقوة القضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وحماية الأرواح. وان الصين تؤيد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة وتدعو مجلس الأمن للتوقف عن وضع العقبات أمام ذلك.

وقبل وقت سابق قال  وزير الخارجية الصيني وانج يي،  قبول عضوية دولة فلسطينية في الأمم المتحدة هي خطوة لتصحيح الظلم الذي طال أمده.

قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة

 ونقلت تقارير عبرية عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الوزير الصيني أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره في بابوا غينيا الجديدة خلال زيارته لبكين.

وأشار وانج إلى أن "الاعتراف سريعًا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده".
وتقول الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، وبأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

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غزة العدوان الإسرائيلي وزير الخارجية الصيني وزير الخارجية الصيني وانج يي مؤتمر دولي للسلام فلسطين

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