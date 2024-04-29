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أخبار مصر

مدبولي: حل الدولتين يضمن انتهاء الأزمة في غزة واستقرار المنطقة

مصطفي مدبولي، فيتو
مصطفي مدبولي، فيتو

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بممارسة الضغوط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أنه لن يتحقق الاستقرار بالمنطقة ولن تنتهي الأزمة في غزة إلا بحل الدولتين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة حوارية بشأن الوضع في غزة، أن هناك  2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حياتهم، والقاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان وأكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.

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وأضاف مدبولي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.

ولفت إلى أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم، ونبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، وأي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين وسيزيد عمليات النزوح.

 

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مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قطاع غزة رفح الفلسطينية المستشفيات المصرية

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