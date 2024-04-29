رئيس الوزراء يكشف تكلفة استضافة اللاجئين في مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تكلفة استضافة مصر اللاجئين سنويا.

اللاجئين في مصر

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك 9 ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الأفريقية؛ وذلك بسبب تزعزع الحالة الأمنية في تلك البلدان، مشيرا إلى أن تكلفة استضافة 9 ملايين لاجئ في مصر تصل إلى أكثر 10 مليارات دولار سنويا.

الأزمة الاقتصادية

وأكد أن الحكومة المصرية تتحمل هذه التكلفة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن أي هجوم على رفح الفلسطينية سيمثل كارثة كبرى على المدنيين.

قطاع غزة والهجوم على رفح

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر سوف تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية، لأن الوضع في رفح اليوم هو وجود أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزح من شمال ووسط غزة إلى رفح بالإضافة إلى وجود 250 ألف ساكن في مدينة رفح.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “إننا بحاجة لعقود من الزمن لإعادة إعمار قطاع غزة من جديد”.

المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة السعودية الرياض.