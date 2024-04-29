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النيابة تصرح بدفن عامل فقد حياته أثناء هدم حائط فى منزل بسوهاج

هدم منزل، فيتو
هدم منزل، فيتو

قررت النيابة العامة بمركز دارالسلام بسوهاج بالتصريح بدفن جثة عامل سقط عليه حائط أثناء هدم منزل، ونتج عن أيضا إصابة عاملين بقرية الدير بمركز دارالسلام بسوهاج.

مصرع عامل واصابة 2 اخرين فى انهيار حائط بمنزل بقرية الدير بسوهاج 

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مركز شرطة دارالسلام يفيد بإنهيار حائط بمنزل مبني بالطوب اللبن ملك محمود ع م ا 52 عاما عامل بناحية نجع الدير بمركز دارالسلام  أثناء قيامهم بعمل هدم  حائط داخل المنزل انهارت عليهم

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 أثناء هدم منزل سقط عليهم الجدار المنزل 

ونتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ونجله حسام م ع -25 عاما عامل اشتباه كسربالساق اليسري وتم نقلهما لمستشفي جرجا العام، ووالد زوجة الثاني عبد الواحد ع م م 50 عاما عاما مصابا كدمات بالظهر والرأس وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة.

قال مالك المنزل، إنه أثناء قيامه والمذكوران بهدم المنزل سقط عليهم الجدار المشار إليه مما أدي لإصابتهما ووفاة الأخير ونفي الشبهه الجنائيه.

قال نجل المتوفي رجب ع ع  26 عاما عامل  بمضمون ما تقدم وأضاف بأن والده كان يعمل مع مالك المنزلونفي الشبهه الجنائيه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة  قررت بالتصريح بدفن الجثة 

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