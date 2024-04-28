الأحد 28 أبريل 2024
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حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي لمنح شهادات دراسية مزورة فى سوهاج

ضبط أكاديمية تعليمية
ضبط أكاديمية تعليمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزروة فى سوهاج

تمكنت  مباحث الأموال العامة، من ضبط أكاديمية تعليمية وهمية لمنح شهادات دراسية مزورة فى سوهاج، للنصب والاحتيال على الدارسين.

كيان تعليمى وهمى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط “أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج” لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".

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وعثر بحوزته على؛ "عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية – عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين- أكلاشيه لذات الجهة- جهاز" حاسب آلى "بفحصه تبين احتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 

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