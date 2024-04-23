مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل 74 مصابا ومرافقا من غزة (صور)

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفي الجامعي القديم استقبل اليوم مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين من مصابي قطاع غزة، والذي بلغ عددهم ٢٤ حالة، يرافقهم ٥٠ من ذويهم، لاستكمال مراحل علاجهم وتلقي الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، بمستشفيات الجامعة.

وأكد الدكتور حسان النعماني تقديم كافة أوجه الدعم الطبي اللازم وتوفير كافة الأدوية المطلوبة، مشيرا الي انه تم توقيع الكشف الطبي على جميع الحالات، وتشخيصهم بشكل دقيق بمجرد وصولهم وتقديم رعاية طبية تليق بهم من الطواقم الطبية المتواجدة بالمستشفى على مدار الساعة.

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وأضاف أنه تم تجهيز الجناح الاقتصادي بالكامل بالمستشفي الجامعي القديم، لاستقبال جميع المصابين والمرافقين معهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وطيب الإقامة في وطنهم الثاني مصر.

من جهته قال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن عدد المصابين بلغ ٢٤ مصاب تتراوح أعمارهم من ٦ سنوات حتى ٧٢ سنة، موضحًا أنهم يعانوا من أمراض وإصابات متنوعة ويحتاجون إلى إجراءات طبيةوتشخيصية مختلفة منها أنراض مزمنة تعذر استكمال علاجها نظرًا لشح الدواء وظروف الحرب بغزة، وحروق بالاطراف، وكسور وخلع بالفخد، وامراض مناعية بالدم، وانفصال بشبكية العين، وطلق ناري بالحوض والفقرات القطنية، وسرطان بالغدة الدرقية، واستئصال سرطاني بالثدي، قصور بالشريان التاجي، وغيرها.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المستشفيات الجامعية للعلاج الجرحى والمصابين من الشعب الفلسطيني، مشددًا علي تقدم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء من قطاع غزة.

واستدعت إدارة المستشفيات الجامعية عدد كبير من الأطباء على اتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مختلف الإصابات والحالات المرضية بكل تداعياتها، وتقديم المساعدات الطبية وعمليات الإنقاذ للمصابين والجرحى، وضم الفريق أطباء من مختلف التخصصات الطبية، أهمها التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، وجراحة مخ وأعصاب، وطب وجراحة العيون، والقلب والصدر، والأشعة، والباطنة والأطفال، وطب النساء والتوليد، وأطباء الفحوصات والتحاليل الطبية.

الجدير بالذكر أن جميع كوادر المستشفى الطبية والإدارية اصطفوا على الجانبين محملين بالورود ورافعين أعلام مصر ترحيبًا وابتهاجًا مع أخوتهم المصابين وذويهم من أبناء قطاع غزة ضيوفًا اعزاء على قلوبهم إلى ان يكلل الله لهم الشفاء العاجل ويعودوا الي أوطانهم فرحين.