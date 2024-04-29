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محافظات

محافظ كفر الشيخ: توسعة ورفع كفاءة طريق "أبوعمر- القطاع الأوسط" بدائري العاصمة

الطريق
الطريق

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، أنه يجري حاليا أعمال رصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول ٩٥٠ متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجارى المائية بجانبي طريق كفرالشيخ الدائرى “القطاع الأوسط - أبوعمر”، لتصل أعمال التوسعة ١٢ مترًا في الاتجاهين.

ووجه برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق، ورفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية بالطريق قبل البدء في أعمال الرصف.

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رصف طريق أبو عمر بطول ٩٥٠ متر

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول ٩٥٠ مترًا بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقًا حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالًا، قائلًا: إنه محورًا جديدًا للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن "دائرى العاصمة" مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.

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