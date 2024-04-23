محافظ كفر الشيخ يكرم 67 متميزًا من جميع القطاعات بالمجلس التنفيذي

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموظفين المتميزين فى مختلف القطاعات خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تقديرًا لهم ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتحسين مستوى الأداء فى مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة.

أسماء الموظفين المكرمين

وقال محافظ كفرالشيخ، أنه تم تكريم 67 من الموظفين المتميزين فى مختلف القطاعات والإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث تم تكريم عددًا من العاملين بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وهما الدكتور حاتم محمد السيد عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، المهندس عبد الله عبده صبحي الشركسي، مدير منطقة كفر الشيخ بالمنطقة العامة لأملاك الدولة، أحمد محمد علي إسماعيل، رئيس قسم الحسابات منطقة أملاك كفر الشيخ، إسماعيل السيد محمد بسيوني، موظف بقسم التحصيل منطقة أملاك كفر الشيخ، عايده فتحي محمود حجاج، موظفة بقسم سجلات منطقة أملاك كفر الشيخ، هدي عبد العال مصطفى محمود، موظفة بقسم السجلات منطقة أملاك كفر الشيخ، منى محمود حسن زيدان، موظفة بالمكتب الفني الإدارة العامة لأملاك الدولة، لطافه راضي أحمد الشناوي، موظفة بالمكتب الفني الإدارة العامة لأملاك كفر الشيخ، سناء مصطفي محمد سلامة، موظفة بالمكتب الفني الإدارة العامة لأملاك الدولة، عبد الفتاح مصطفي بيلي عبدالنبي، موظف بقسم الملكية منطقة أملاك كفر الشيخ، محمد أحمد علي الشامي، رئيس قسم الشئون القانونية منطقة أملاك كفر الشيخ، سحر قطب محمد بسيوني سكرتارية منطقة أملاك كفر الشيخ، محمود منير حافظ عثمان، موظف بقسم التحصيل منطقة أملاك كفر الشيخ، سميحة مصطفى غازي غازي مراجع حسابات منطقة أملاك كفر الشيخ.

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كما كرم محافظ كفرالشيخ، هناء عبد العزيز محمود المهدي، بالمنظومة الالكترونية، اية خالد فتحي محمد، بالمنظومة الالكترونية، نبيل محمد عبد العزيز الدالي، رئيس قسم الملكية منطقة أملاك كفر الشيخ، نورهان السيد بلتاجي الجوهري، سكرتارية قسم الملكية منطقة أملاك كفر الشيخ، أحمد إبراهيم مرسي الفخراني، باحث بالمكتب الفني للإدارة العامة لأملاك الدولة، محمد محمد عبد الله عياد، موظف بقسم الشئون القانونية منطقة أملاك كفر الشيخ، ايزيس زكى عبد الغفار مخلوف، موظفة بقسم المزارع السمكية منطقة أملاك كفرالشيخ، خالد محمد سيد أحمد يوسف، رئيس قسم المزارع السمكية منطقة أملاك الشيخ، نجلاء محمد محمود يوسف، موظفة بالمكتب الفني للإدارة العامة لأملاك الدولة، رضا محمد عبدالله إسماعيل، موظف بقسم الملكية منطقة أملاك كفر الشيخ، هالة كامل حسن عبد القادر، موظفة بقسم المزارع السمكية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، سعاد محمد ابراهيم موافي موظفة بقسم التحصيل منطقة أملاك كفرالشيخ.

كما كرم محافظ كفرالشيخ، عددًا من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق، وهما مدحت حمادة عبد العزيز أحمد، مشرف العام للمشرع، أحمد السيد بلال خليفة، مسؤول إداری، هيثم السعيد خليفة على الغرباني، مسؤول فني، محمد فتحي عراقي إبراهيم بدوى، مسؤول إداري، أحمد أحمد كمال عبد الخالق رضوان، مدخل، خالد طارق سعيد عبد السلام الأحمر، مدخل، اماني محمد عبد الحميد عطيه مسعود، مدخل، سارة صبحي حسين بدر، مدخل، أحمد السعيد السيد حمد الله ابو المكارم، مدخل، عمر محمد على إبراهيم هميسة، مدخل، ميادة طارق أنور الجريدي،لا مدخل، أميرة يحيى عبد الحميد محمد، مدخل، مروة محمد أحمد الزيادي، مدخل، سندس محمد بدير عمار، مدخل، ساره جلال يوسف خداش، مدخل، محمد السيد أحمد عليوة، مدخل، إيمان عمر عمر الشافعي، مدخل، عبد الرحمن عاطف محمد طه هيكل مدخل.

هذا بالإضافة إلى تكريم، المهندس احمد محمود الشناوي، مدير عام مديرية الإسكان، المهندس طارق السيد عبيد وكيل مديرية الإسكان، المهندس شيماء أحمد عبد المجيد مدير أعمال الكهرباء بمديرية الإسكان، المهندس على حسن الحايس، مدير أعمال المدني بمديرية الإسكان، محاسب، السعيد محمد سليمان المدير المالي والإداري بمديرية الإسكان، محاسب، مني المداوي اسماعيل مدير التعاقدات بمديرية الإسكان، المهندسة الهام رشدي محمد، رئيس قسم المشروعات بمديرية الإسكان، المهندس محمد سامي عبد الهادي مهندس تنفيذ مدنى بمديرية الإسكان، المهندسة هيام أنور مرسي مهندس تنفيذ كهرباء بمديرية الإسكان، المهندس أحمد غازي إبراهيم مهندس تنفيذ مدنى بمديرية الإسكان، المهندسة الاء عبد السلام حامد، مهندس تنفيذ مدنى بمديرية الإسكان، المهندسة منى محمد محفوظ مهندس تنفيذ مدنى بمديرية الإسكان، منصور عبد العزيز غازي فني تنفيذ بمديرية الإسكان.

وكرم محافظ كفر الشيخ، الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر شعبان محمد، رئاسة فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد عبد المنعم أبو سمرة، إدارة مستشفى العبور للتأمين الصحي والفريق الطبي بكفر الشيخ، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفرالشيخ - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

هذا بالإضافة إلى تكريم، عددًا من المتميزين رياضيًا وهما، اللاعب ياسين محمد عز الدين عباس عواض، حاصل علي المركز الثاني بتصفيات منتخب مصر القومي (أ) للكاراتيه، اللاعبة فيروز طه الدميري، حاصلة على الحزام الأخضر 6 كيو من الاتحاد المصري للكاراتيه.

وكرم محافظ كفرالشيخ، العاملين بإدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفرالشيخ، وهما محمد فتحي أحمد سليمان (مدير الإدارة)، ومحمد صلاح فتح الله علي (مسئول المراسم بالإدارة)، ومحمد عطا مصطفى النجار، وروان رجب محمد أحمد أبوحجازي، وسمير فوزي عبد الغني.

فضلًا عن تكريم العاملين بإدارة الشئون الإدارية وهما، شريف هيكل، والسعيد عبدالجواد.