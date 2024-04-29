فرحة بين مزارعي الدقهلية بموسم حصاد الكتان (صور)

تشهد محافظة الدقهلية انطلاق موسم حصاد الكتان حيث بلغت المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة نحو 10 آلاف فدان.

ويعد موسم حصاد الكتان عيدا للفلاحين، لأن جدواه الاقتصادية مرتفعة ويمثل عائدا مهما جدا بالنسبة للمزارعين.

فالكتان أحد أهم المحاصيل الزراعية الموجودة في مصر والتي تعبر عن التاريخ المصري القديم.

وتهتم الدولة المصرية بزراعة الكتاب والتي قد تصل إلى نحو 49 ألف فدان من بينهم اكثر من 10 آلاف فدان لمحافظة الدقهلية

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حصاد محصول الكتان

-ميت غمر منزرع نحو 49 فدان وتم حصادهم

-أجا 276 فدان وتم حصادهم

-السنبلاوين 829 وتم حصادهم

-تمي الامديد 712 فدان وتم حصاد 710 فدان

-المنصورة 1808 منزرع وحصاد 500 فدان

-دكرنس 769 فدان منزرع و700 حصاد

- ميت سويد منزرع 861 فدان وتم حصادهم

- منية النصر منزرع 473 منزرع وتم حصادهم

- المنزلة 200 فدان منزرع وحصاد 15 فدان

- طلخا منزرع 414 فدان وتم حصاد 214 فدان

-شربين منزرع 842 منزرع وتم حصادهم

-بلقاس 2666 منزرع وتم حصادهم

جملة ائتمان 9899 فدان وتم حصاد 8135 فدان

- الاصلاح 439 فدان وتم حصاد 39 فدان

- المراقبة 239 منزرع و52 حصاد

الجملة منزرع 10577 فدان وحصاد 8226 فدان

موعد الزرع والحصاد للكتان

يبدأ الموسم في شهر سبتمبر، ويتم حصاده ودراسة الكتان وتصنيعه وفي النهاية يتم بيع المنتج.

الدولة تهتم بزراعة الكتان

وأكدت المهندسة فاطمة مرسي اختصاصية زراعة كتان بالمحافظة، أن المحافظة كان مستهدفها بسيطا للغاية منذ سنوات، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح الإقبال كبيرا، وفي هذا العام زرعت المحافظة 10 آلاف فدان بالكتان بسبب الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للمنظومة.