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محافظ الدقهلية: دعمي الكامل والمستمر لنادي المنصورة وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري

محافظ الدقهلية بنادي
محافظ الدقهلية بنادي المنصورة، فيتو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية: دعمي الكامل والمستمر لـ نادي المنصورة وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري الممتاز ويستعيد مكانته التاريخية والرياضية.

 جاء ذلك خلال زيارة محافظ الدقهلية  لنادي المنصورة لتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين لصعوده لدوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز.

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 الاهتمام بالشباب ودعم الرياضة

وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الرياضة والرياضيين والاهتمام بالشباب ومشاركتهم في كافة الأنشطة الرياضية والاهتمام ببناء الإنسان من أجل بناء جيل قوي يرفع راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الرياضية الدولية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

محافظ الدقهلية يزور نادي المنصورة 

حيث قام  الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد بزيارة نادي المنصورة لتقديم التهنئة لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين لصعوده لدوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز، بمواجهة فريق نادي سبورتنج من داخل استاد بتروسبورت بتاريخ 11/5/2024.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، والعميد محمد بسيوني رئيس مجلس نادي المنصوره الرياضي، والدكتور أيمن ربيع وكيل مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد رزق نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحاسب عماد الجندي أمين الصندوق، والدكتور أسامه سلامة، المحاسب مصطفى صبري، والدكتور اسلام مسعد،  والدكتور محمد أنور، والدكتور محمد فاضل والمشرف العام علي الفريق الأول، والمهندس حسن بادع، والمهندس عبدالرحمن المنسي، والمدير الفني للفريق الكابتن عبداللطيف الروماني، والكابتن شريف ابو العزم مدير الكورة، وأعضاء الجهاز الفني للفريق.

كل الدعم لنادي المنصورة للعودة لسابق عهده

وأكد " مختار " علي دعمه الكامل والمستمر لنادي المنصورة وفريقه حتي يعود إلي المنافسة في الدوري الممتاز ويستعيد مكانته التاريخية والرياضية وسط الأندية الكبيرة حيث كان يحتل نادي المنصوره مكانه رياضية كبيرة وخرج منه لاعبين ممثلين المنتخب الوطني في البطولات الأفريقية.

وأشار " المحافظ " الي أن نادي المنصورة من الأندية العريقة وهو رمز للدقهلية ككل ولابد وان يعود إلي الساحة الرياضية وبقوة ليكون مصدر فخر للمحافظة وأبنائها.

الاصرار والعزيمة سر الفوز

كما أشار " مختار " الي أن الإصرار والعزيمة هما سر النجاح والفوز وتكاتف الفريق وحرصه علي تشريف ناديه ومحافظته هما سر تمسكي بدعمه ومساندته.

وقال " المحافظ " لن أترك مباراة لفريق نادي المنصورة مقامة على أرض الدقهلية إلا وسأتواجد فيها مع اللاعبين، وكما وعدت من قبل كل الدعم المعنوي واللوجيستي والمادي لنادي المنصورة، حتي يعود إلى عصره الذهبي في تحقيق الانتصارات والبطولات.

وثمن " المحافظ " دور مجلس إدارة نادي المنصورة في النهوض بمستوي المنشآت الرياضية بالنادي وتأهيل اللاعبين من أجل تحقيق الفوز والصعود الي دوري المحترفين والوصول الي دورة الترقي، كما ثمن دور الجهاز الفني والإداري للنادي علي التدريب المستمر وبذل كل الجهد من أجل رفع كفاءة اللاعبين البدنية والرياضية.

استقبال حافل من الدقهلاوية لفريق نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين (صور)

محافظ الدقهلية يهنئ نادي المنصورة وأهالي الدقهلية بالصعود لدوري المحترفين

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