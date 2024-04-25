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الرمال تحولت إلى غلال، حصاد القمح بمزارع الفرافرة (صور)

حصاد القمح بالوادي
حصاد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

 افتتح الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، حصاد محصول القمح للموسم الشتوي 2024/2023 داخل أحد المزارع بأبو منقار، وذلك بحضور مسئولي المزرعة ورئيس قرى أبو منقار.

وهنأ رئيس المركز المزارعين ببدء موسم الحصاد، موجها الشكر على ما قدموه خلال  الموسم الماضي، متمنيا أن يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي المركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن المركز بجميع أجهزته لا يدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول وتسلم المستحقات المالية.

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رئيس المركز يفتتح موسم حصاد القمح بالفرافرة من إجمالي حوالي ٩٠ ألف فدان منزرعة قمح بالمركز هذا العام

 وأشار رئيس مركز الفرافرة، إلى أن المركز أصبح خلال الفترة الماضية من المراكز السابقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح بالمركز هذا الموسم حوالي ٩٠ ألف فدان.

ووجه رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين فى عملية توريد الأقماح لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتواصل الدائم والمتابعة المستمرة للمزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح والعمل على تذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجههم.

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