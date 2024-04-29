الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. أرقام جوميز مع الأبيض.. مجلس الإدارة يتجاهل توقيع عقوبة على مصطفى شلبي.. وآخر تطورات أزمة بو طيب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، في الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق دريمز الغاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وتعد هذه هي المرة الثانية، التي ينجح فيها الفارس الأبيض في الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية، بعد نسخة 2019 والتي توج بها.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في البطولة، منذ تولي جوميز المهمة 11 هدفًا، فيما تلقت شباكهم 3 أهداف فقط.

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وجاءت نتائج جوميز في البطولة مع الزمالك كالتالي:

دور المجموعات

الزمالك ضد أبو سليم 1-2.

الزمالك ضد أرتا سولار 0-3.

ربع النهائي

فيوتشر ضد الزمالك 2-1.

الزمالك ضد فيوتشر 1-1.

نصف النهائي

الزمالك ضد دريمز 0-0.

دريمز ضد الزمالك 3-0.

بعد صورة الاحتفال المسيئة، الزمالك يعلن عدم توقيع عقوبات على مصطفى شلبي

وكشف حسام المندوه رئيس بعثة الزمالك في غانا موقفه من الانتقاد الذي تعرض له مصطفى شلبي، بسبب صورة طريقة احتفاله التي وصفها البعض بالمشينة عقب الفوز على دريمز الغاني بالكونفدرالية.

وقال المندوه عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "مصطفى شلبي مضغوط بقاله فترة وواخد الموضوع على أعصابه، هو احتفل بطريقته بالهدف وكان مضغوط من قبل المباراة".



وتابع: "لم نرَ شيئا من مصطفى شلبي يستاهل عليه عقوبات، لا عقوبات على مصطفى شلبي".

والتقطت الكاميرات صورة لاحتفال مصطفى شلبي، اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي غير لائقة تخالف الروح الرياضية وتعد انتهاكا للآداب العامة أمام الكاميرات.

مصطفى شلبي، فيتو

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.

رفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث نزل لاعبو الفريق المغربي بمفردهم إلى أرض الملعب، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب انسحاب النادي الجزائري

وأعلن الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، ومراقب المباراة الموريتاني ساديو ديارا، كافة إجراءات المباراة، ليتم الإعلان عن انتصار نهضة بركان باعتذار اتحاد العاصمة عن عدم اللعب.

الاعتراض على قميص نهضة بركان

وجاء ذلك بعدما تقدم مجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري باعتراض لدي مندوب ومراقب المواجهة، الموريتاني ساديو ديارا، على قميص نهضة بركان، الذي رخص به الكاف، وجرى الاتفاق عليه في الاجتماع الفني ليلة المواجهة بين الناديين.

ونزل الحكام ولاعبو بركان للملعب، وسط حضور قياسي لجماهير بركان، لكن لاعبو الفريق المنافس رفض مغادرة غرفة تبديل الملابس.

وكان الكاف قد اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا (3-0) على أرضه ذهابا، بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب، وهو ما لم يحدث بقرار من السلطات الجزائرية.

مشوار نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي بالكونفدرالية، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ثم تفوق علي ريفرز النيجري في دور الثمانية، بعدما قلب خسارته بهدف نظيف في مباراة الذهاب إلى الفوز بهدفين نظيفين في مواجهة الإياب.

بينما تصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، ثم تمكن من تخطي أبوسليم الليبي بعد الفوز عليه 3-2 في إياب دور الثمانية، بعدما تعادلا سلبيًا في مواجهة الذهاب.

محاولات لإنهاء أزمة خالد بو طيب

وكلف حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بالتواصل مع المغربى خالد بوطيب، لاعب الفريق الكروى الأول السابق، من أجل جدولة مستحقاته المالية التى تقدر بـ2.4 مليون يورو، وتسببت فى إيقاف القيد للمرة الثالثة فى تاريخ النادى الأبيض



وطلب «لبيب» من مسؤولى مجلس الإدارة تجهيز ملف كامل عن الأزمة لإنهائها قبل نهاية الموسم الجارى حتى تتمكن إدارة النادى من فتح باب القيد والتعاقد مع 4 لاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشف مصدر داخل النادى عن آخر تطورات قضية فرجانى ساسى، لاعب الأبيض السابق.

وأوضح المصدر أن المحكمة الرياضية منحت النادى مهلة حتى أمس لتقديم المستندات الخاصة بالاستئناف الذى قدمه اللاعب على الحكم الذى صدر له، بالحصول على ما يقرب من 700 ألف دولار، قيمة باقى مستحقاته المتأخرة.

وأضاف المصدر أن الزمالك يسعى لكسب المزيد من الوقت، لحين التواصل لاتفاق ودى مع اللاعب من أجل تسوية مستحقاته المالية المتأخرة بشكل ودى.

ويعانى النادى من شبح إيقاف القيد مجددًا فى قضية مستحقات البرتغالى باتشيكو، المدير الفنى السابق، التى تُقدر بـ500 ألف دولار، ومستحقات فرجانى ساسى البالغة 500 ألف دولار، إلى جانب غرامة خالد بوطيب، التى حُكم فيها وبات الأبيض ملزمًا بسداد مليون و900 ألف دولار للاعب المغربى.

من جهة أخرى، تتجه النية داخل مجلس الإدارة لتخفيض معدل أعمار الفريق خلال الموسم المقبل، بحيث يكون معدل الأعمار لا يزيد على 25 عامًا باستثناء الثلاثى عبدالله السعيد ومحمود عبدالرازق شيكابالا وعمر جابر.