اتحاد العاصمة الجزائري يرفض النزول للملعب لخوض مباراة نهضة بركان

رفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي.

الاعتراض على قميص نهضة بركان

وجاء ذلك بعدما تقدم مجلس إدارة النادي الجزائري اتحاد العاصمة باعتراض لدى مندوب ومراقب المواجهة، الموريتاني ساديو ديارا، على قميص نهضة بركان، الذي رخص به الكاف، وجرى الاتفاق عليه في الاجتماع الفني ليلة المواجهة بين الناديين.

ونزل الحكام ولاعبو بركان للملعب، وسط حضور قياسي لجماهير بركان، لكن الفريق المنافس رفض مغادرة غرفة تبديل الملابس.

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وكان الكاف قد اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا (3-0) على أرضه ذهابا، بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب، وهو ما لم يحدث بقرار من السلطات الجزائرية.

مشوار نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي بالكونفدرالية، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ثم تفوق علي ريفرز النيجري في دور الثمانية، بعدما قلب خسارته بهدف نظيف في مباراة الذهاب إلى الفوز بهدفين نظيفين في مواجهة الإياب.

بينما تصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، ثم تمكن من تخطي أبوسليم الليبي بعد الفوز عليه 3-2 في إياب دور الثمانية، بعدما تعادلا سلبيًا في مواجهة الذهاب.