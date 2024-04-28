الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الكونفدرالية، تأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الزمالك.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.

رفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث نزل لاعبو الفريق المغربي بمفردهم إلى أرض الملعب، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب انسحاب النادي الجزائري.

Advertisements

وأعلن الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، ومراقب المباراة الموريتاني ساديو ديارا، كافة إجراءات المباراة، ليتم الإعلان عن انتصار نهضة بركان باعتذار اتحاد العاصمة عن عدم اللعب.

 

الاعتراض على قميص نهضة بركان 

وجاء ذلك بعدما تقدم مجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري باعتراض لدي مندوب ومراقب المواجهة، الموريتاني ساديو ديارا، على قميص نهضة بركان، الذي رخص به الكاف، وجرى الاتفاق عليه في الاجتماع الفني ليلة المواجهة بين الناديين.

ونزل الحكام ولاعبو بركان للملعب، وسط حضور قياسي لجماهير بركان، لكن لاعبو الفريق المنافس رفض مغادرة غرفة تبديل الملابس.

وكان الكاف قد اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا (3-0) على أرضه ذهابا، بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب، وهو ما لم يحدث بقرار من السلطات الجزائرية.

مشوار نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية 

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي بالكونفدرالية، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ثم تفوق علي ريفرز النيجري في دور الثمانية، بعدما قلب خسارته بهدف نظيف في مباراة الذهاب إلى الفوز بهدفين نظيفين في مواجهة الإياب.

بينما تصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، ثم تمكن من تخطي أبوسليم الليبي بعد الفوز عليه 3-2 في إياب دور الثمانية، بعدما تعادلا سلبيًا في مواجهة الذهاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

اتحاد العاصمة العاصمة الجزائري الكونفدرالية اللح بالكونفدرالية

مواد متعلقة

انتر يهزم تورينو في مباراة التتويج بالدوري الإيطالي

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لديربي لندن بين آرسنال وتوتنهام

كريستيانو رونالدو الأكثر إهدارا للفرص في الدوري السعودي

الدوري الإنجليزي، تاريخ مواجهات آرسنال وتوتنهام قبل لقاء اليوم
ads

الأكثر قراءة

نهضة بركان يتأهل رسميا لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد انسحاب اتحاد العاصمة

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

موعد نهائي الكونفدرالية الأفريقية بعد تأهل الزمالك على حساب دريمز

ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

الدوري المصري، أحداث مؤسفة في ملعب الجبل الأخضر عقب مباراة المقاولون وسموحة

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بطلا لكأس مصر رجال للكرة الطائرة

أخبار مصر: تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية، خطوات التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية

ملك أحمد زاهر ترد على انتقادات الجمهور لشقيقتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع شخصين في الولايات المتحدة بسبب أعاصير تورنادو وقرار عاجل من السلطات

سبب حظر الفواكه في ملاعب ألمانيا خلال يورو 2024

ساعة عثر عليها عقب غرق تايتانيك تباع بمبلغ خيالي

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

3 أندية عربية.. الفرق المتأهلة من أفريقيا لكأس العالم للأندية 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الحسد والسحر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لسورة الفلق

ما الحكم الشرعي في تهنئة المسيحيين بمناسبة أعيادهم؟.. الإفتاء تحسم الجدل

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads