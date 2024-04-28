الزمالك ضد نهضة بركان، موعد مباراتي نهائي الكونفدرالية

الكونفدرالية، تأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع الزمالك.

وسيقام النهائي الشهر المقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأحد 12 مايو المقبل في المغرب على ملعب بركان، فيما يلعب الإياب في مصر على إستاد القاهرة، يوم الأحد 19 من الشهر المقبل.

وسبق أن توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية موسم 2018 – 2019 عقب التغلب في النهائي على نهضة بركان المغربي.

وتوج نهضة بركان باللقب في نسختي 2019-2020 و2021-2022 بينما حصد اتحاد العاصمة اللقب في نسخة الموسم الماضي.

رفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث نزل لاعبو الفريق المغربي بمفردهم إلى أرض الملعب، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب انسحاب النادي الجزائري.

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وأعلن الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، ومراقب المباراة الموريتاني ساديو ديارا، كافة إجراءات المباراة، ليتم الإعلان عن انتصار نهضة بركان باعتذار اتحاد العاصمة عن عدم اللعب.

الاعتراض على قميص نهضة بركان

وجاء ذلك بعدما تقدم مجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري باعتراض لدي مندوب ومراقب المواجهة، الموريتاني ساديو ديارا، على قميص نهضة بركان، الذي رخص به الكاف، وجرى الاتفاق عليه في الاجتماع الفني ليلة المواجهة بين الناديين.

ونزل الحكام ولاعبو بركان للملعب، وسط حضور قياسي لجماهير بركان، لكن لاعبو الفريق المنافس رفض مغادرة غرفة تبديل الملابس.

وكان الكاف قد اعتبر اتحاد العاصمة خاسرا (3-0) على أرضه ذهابا، بسبب احتجاز السلطات الجزائرية قمصان نهضة بركان، نظرا لتضمنها خريطة للمغرب تعتبرها الجزائر مخالفة لقوانينها.

وتمسك نهضة بركان باستلام المعدات والقمصان، التي تم حجزها في مطار هواري بومدين، من أجل خوض لقاء الذهاب، وهو ما لم يحدث بقرار من السلطات الجزائرية.

مشوار نهضة بركان واتحاد العاصمة في الكونفدرالية

وتأهل اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي بالكونفدرالية، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، ثم تفوق علي ريفرز النيجري في دور الثمانية، بعدما قلب خسارته بهدف نظيف في مباراة الذهاب إلى الفوز بهدفين نظيفين في مواجهة الإياب.

بينما تصدر نهضة بركان المغربي المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، ثم تمكن من تخطي أبوسليم الليبي بعد الفوز عليه 3-2 في إياب دور الثمانية، بعدما تعادلا سلبيًا في مواجهة الذهاب.