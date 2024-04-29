طريقة عمل كريب الشاورما، لذيذ ومميز وسهل التحضير

طريقة عمل كريب الشاورما، الكريب من المعجنات الشهيرة التى تقدم بحشوات البيتزا وله عشاق كثيرون على مستوى العالم.

وطريقة عمل كريب الشاورما، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبدلا من شرائه جاهزا بأسعار خيالية تحرص ربات البيوت على تحضيره فى المنزل.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل كريب الشاورما.

مكونات عمل كريب الشاورما:-

للكريب

2 حبة بيض

كوب من الدقيق

كوب ونصف من الحليب

1/8 ملعقة صغيرة من الملح

مكعب زبد

جبن مودزاريلا

مايونيز وكاتشاب

للشاورما

صدور دجاج مقطعة ومنظفة

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لتتبيل الشاورما

عصير 2 حبة ليمون

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل اسود كمية بحسب الرغبة

كوب زبادى

ملعقة صغيرة من السماق

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان الناعم

ملعقة كبيرة من الكسبرة الجافة

ملعقة كبيرة من بودر الثوم

ملعقة كبيرة من بودر البصل

نصف كوب من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض أو عسل النحل الأبيض

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج

طريقة عمل كريب الشاورما، فيتو

طريقة عمل كريب الشاورما:-

لعمل الكريب، تخفق جميع المكونات معًا ما عدا الجبن المودزاريلا والمايونيز والكاتشاب حتى نحصل على خليط ناعم وسائل نوعًا ما.

نحضر مقلاة الكريب الغير لاصقة

تسخن جيدًا وتدهن بالزبد.

تسخن جيدًا وتدهن بالزبد. نضع مقدار ربع كوب من الخليط بها ونقوم بتسويته حتى يغطى المقلاة مع مراعاة عدم إستعمال ملعقة والإكتفاء بتحريك المقلاة فقط.

يترك الكريب دقائق حتى يصبح ذهبى اللون من الأسفل ثم يوضع على الوجه الأخر ويترك دقيقة أخرى.

تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.

ثم نبدأ بتحضير الشاورما، فى وعاء عميق، يضاف الدجاج، وتضاف له جميع مقادير التتبيل ويقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.

يترك ليلة كاملة أو 12 ساعة على الأقل.

وفى مقلاة حارة يوضع الدجاج على دفعات وليس دفعة واحدة.

يقلب جيدًا حتى يصبح ذهبى اللون

أو من الممكن وضعه فى الفرن الساخن حتى تمام النضج.

أو من الممكن وضعه فى الفرن الساخن حتى تمام النضج. يقلب البقدونس مع الشاورما.

ثم نحضر الكريب، حيث نحضر قطعة من الكريب، نضع فيها قليل من المايونيز والكاتشاب.

ثم قليل من الجبنة المودزاريلا، ثم نضع في نصفها حشو الشاورما.

ثم تغطى الشاورما بالجبن المودزاريلا

وتغلق جيدًا.

وتغلق جيدًا. ثم تحمص في مقلاة مدهونة زبد حتي تصبح ذهبية من الجهتين.

يرفع الكريب من المقلاة ويقدم ساخن.