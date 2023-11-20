طريقة عمل عيش الكريب في البيت بطريقة احترافية

طريقة عمل عيش الكريب، في البيت، من الوصفات التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، فأقل كريب يمكنك شراؤه جاهزا يتجاوز سعره الخمسين جنيها، مما يجعل أكلة الكريب الجاهزة لأسرة تتكون من عدة أفراد، من الخطوات والقرارات غير محسوبة النتائج، والتي قد تبدد الميزانية.



طريقة عمل عيش الكريب في البيت، سواء الحادق كوجبة غداء، أو الحلو كصنف للتحلية، من الخطوات التي ستوفر في الميزانية بشكل كبير.

وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل عيش الكريب الحادق والحلو، وبأقل التكاليف.

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طريقة عمل عيش الكريب الحادق

المقادير:

2 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة

1 بيضة

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة خل

طريقة عمل الكريب الحادق:

في وعاء عميق، اخلطي الدقيق والملح والفلفل الأسود والنشا.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة مع الحليب والزبدة والخل.

أضيفي الخليط السائل إلى خليط الدقيق، وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدًا.

اتركي العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزيت.

اسكبي مقدار ربع كوب من العجينة في المقلاة، واتركيها حتى تتكون فقاعات على سطحها.

اقلبي الكريب على الجهة الأخرى، واتركيه حتى ينضج.

قدمي الكريب الحادق مع الحشوات المفضلة لديك، مثل الجبن، أو اللحوم، أو الخضروات.

الكريب الحادق، فيتو

طريقة عمل عيش الكريب الحلو

المقادير:

2 بيضة

2 كوب دقيق

2 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة زبدة

طريقة عمل الكريب الحلو:

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع الحليب والسكر والفانيليا والزبدة حتى تمتزج المكونات جيدًا.

أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تتشكل عجينة سائلة.

اتركي العجينة ترتاح لمدة 15 دقيقة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت.

اسكبي مقدار ربع كوب من العجينة في المقلاة، واتركيها حتى تتكون فقاعات على سطحها.

اقلبي الكريب على الجهة الأخرى، واتركيه حتى ينضج.

كرري الخطوات السابقة حتى تحصلي على كمية الكريب المطلوبة.

قدمي الكريب الحلو مع الحشوات المفضلة لديك، مثل النوتيلا، أو الشوكولاتة، أو الفواكه، أو الآيس كريم.

الكريب الحلو، فيتو

نصائح لضمان نجاح الكريب

للحصول على عجينة الكريب المثالية، يجب أن تكون سائلة بما يكفي لتغطي قاع المقلاة عند سكبها، ولكن ليس سائلة جدًا حتى تتسرب من المقلاة.

إذا كانت العجينة سميكة جدًا، أضيفي الحليب تدريجيًا حتى تصل إلى القوام المطلوب.

إذا كانت العجينة سائلة جدًا، أضيفي الدقيق تدريجيًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

يجب أن تكون المقلاة ساخنة عند سكب العجينة، ولكن ليس ساخنة جدًا حتى لا تحترق العجينة.

يجب قلب الكريب على الجهة الأخرى عندما يبدأ سطحه العلوي بالنضج وتتكون فقاعات عليه.

يمكن تقديم الكريب مع مجموعة متنوعة من الحشوات، مثل الحشوات الحلوة مثل النوتيلا، أو الشوكولاتة، أو الفواكه، أو الآيس كريم، أو الحشوات الحادقة مثل الجبن، أو اللحوم، أو الخضروات.

