الأرصاد: أجواء ربيعية خلال الأسبوع الجاري على أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية وحالة الطقس اليوم الإثنين، بجميع محافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الإثنين

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أجواء ربيعية خلال هذا الأسبوع على أغلب الأنحاء، لتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، والطقس حار نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مع الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعيةوالسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتكون درجة الحرارة اليوم فى القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد

درجة الحرارة



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30



العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30



6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31



بنها:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29



الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 23



العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 23



مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 22



سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26



نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 24



الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 30



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31



السويس:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31



شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35



الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32



الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31



بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31



المنيا: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32



أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 33



سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34



الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 36



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 37



أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 37