فى 5 دقائق فقط، وصفة طبيعية تطيل شعرك

إطالة الشعر من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على مظهر جذاب ومميز، والشعر زينة الفتاة لذا تهتم الفتيات بجماله.

وإطالة الشعر يكون من خلال التغذية السليمة وشرب الماء الوفير وتطبيق الوصفات الطبيعية التى تغذي الشعر وترطبه من الجذور.

وصفة طبيعية تطيل الشعر

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تطيل الشعر فى 5 دقائق فقط.

المكونات:-

ملعقة أرز مصري

ملعقة روز ماري

كوب ماء مغلي

الطريقة:-

نحضر بولة ونضع بها الأرز بعد غسله، ونضيف له الروز ماري ونقلب جيدا.

ثم نضيف لهم الماء المغلي ونغطى الخليط حتى يتغير لونه.

ثم نصفى الخليط ونأخذ السائل الناتج.

نضيف له ملعقة زيت جرجير.

ثم نحفظ الخليط في زجاجة بخاخ.

نرش الشعر بالبخاخ عقب الاستحمام ونتركه.

مع المواظبة على استخدام الوصفة نلاحظ زيادة طول الشعر.

وصفة طبيعية تطيل الشعر، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.



تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.