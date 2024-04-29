تتحدث عن العوضي وتناولت الفسيخ، مفاجآت حلقة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس

تحل الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، حيث تعرض الحلقة يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 6 و7 مايو الجاري عبر قناة DMC.

برومو برنامج صاحبة السعادة

وطرحت الصفحة الرسمية لقناة DMC على موقع الصور الشهير "إنستجرام" برومو الحلقة والذي تضمن العديد من المشاهد واللقطات المميزة لياسمين عبد العزيز تضمنت غنائها ورقصها مع الإعلامية إسعاد يونس.

الفسيخ والرنجة

ويظهر البرومو إحضار ياسمين عبد العزيز معها للحلقة الفسيخ احتفالًا بشم النسيم، وتناولت الفسيخ والرنجة مع إسعاد يونس على الهواء.

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أزمتها الصحية

وخلال البرومو تحدثت ياسمين عبد العزيز عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها عام 2021 إلى جانب حديثها عن بداية مشوارها والصعوبات التي واجهتها وغيرها.

كما تحدثت عن علاقتها بطليقها الفنان أحمد العوضي بعد الانفصال الذي وقع بينهما في شهر يناير الماضي.