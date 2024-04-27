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ثقافة وفنون

كواليس لقاء ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وإسعاد يونس، فيتو

تحل النجمة الكبيرة ياسمين عبد العزيز ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس عبر شبكة قنوات dmc، وهو اللقاء الأول لـ ياسمين عقب إعلانها الانفصال عن الفنان أحمد العوضي.

ويأتي ذلك اللقاء عقب أن تصدر اسم  النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث على جوجل، في الأسابيع الماضية، بعد إعلان طلاقهما بشكل مفاجئ من أحمد العوضي.

وكان قد كشف مصدر لـ “فيتو”، تفاصيل، محاولات عودة الثنائي لبعضهما، وتدخل أصدقائهما لحل المشاكل التي حدثت بينهما، والتي أدت إلى الطلاق المفاجئ.

قال المصدر لـ “فيتو”، إن هناك منتجا شهيرا مقربا من العوضي تدخل من أجل عودتهما لحياتهما مرة أخرى، مشيرًا إلى أن المنشورات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، بشأن خيانة العوضي لياسمين، ليس لها أساس من الصحة، وهو ما أكدته الأخيرة بشكل واضح وصريح لتقطع الطريق على هذه الشائعات المغلوطة.

 

وكانت قد خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن صمتها لتكشف حقيقة الأنباء التي تحدثت عن أن انفصالها عن أحمد العوضي سببه الخيانة.

في هذا السياق، كتبت “ياسمين” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخني خلال 4 سنين زواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا”.

طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

وأعلن الفنانان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد 4 سنوات على زواجهما.

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وأكدت ياسمين خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت: “تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.
كما أعلن أحمد العوضي كذلك عبر حساباته في مواقع التواصل عن طلاقه من ياسمين، معلقًا: “تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

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إسعاد يونس أحمد العوضي الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان أحمد العوضي العوضي وياسمين برنامج صاحبة السعادة النجمة ياسمين عبد العزيز

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