تحتفل بزفاف ابنتها في عيد ميلادها، معلومات لا تعرفها عن الفنانة بدرية طلبة

تحتفل الفنانة بدرية طلبة اليوم ٢٤ أبريل بعيد ميلادها، وهو اليوم الذي ستحتفل فيه أيضًا بدرية بمناسبة أخرى قريبة لقلبها وهو حفل زفاف ابنتها سلمى.

حيث من المقرر أن يقام حفل زفاف ابنة الفنانة بدرية طلبة “سلمي” في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة اليوم الأربعاء.

وتعتبر بدرية طلبة من أبرز فناني الكوميديا في مصر ولها بصمات في عدد من الأعمال الفنية، كما أن لها “إفيهات” لا تنسى في مشوارها يستخدمها الجمهور دوما.

من هو مكتشف موهبة بدرية طلبة؟

اكتشف موهبة الفنانة بدرية طلبة زوجها المؤلف مصطفى سالم، حيث قدمها في عمل من تأليفه، وهو (برج الأبجدية الجزء الثاني) وكان هذا العمل من إنتاج اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

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وبعد ذلك اتجهت إلى المسرح حيث شاركت مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية (دو ري مى فاصوليا) ومسرحية (أنا ومراتي ومونيكا)

ومن المسرح التقط موهبتها المخرج رائد لبيب فأعجب بها ورشحها للعمل في البرنامج الكوميدي (حسين على الهواء) والذي كان علامة في مسيرتها، حيث أصبح وجه بدرية من الوجوه المألوفة للجمهور، ثم انطلقت بعد ذلك للعمل بالتليفزيون والسينما.

بدرية طلبة والأدوار الشعبية

وبرعت بدرية في عدد من الأعمال الفنية في أداء الأدوار الكوميدية الشعبية، حيث كانت تتحدث بلهجة مميزة وأسلوب جعلها في صدارة اختيار المخرجين وصناع الأعمال الفنية عند التفكير في سيدة شعبية.

ولم تحصل بدرية على البطولة المطلقة ولكن ظهورها دائما ما يرسم البسمة على وجوه الجمهور بإفيهاتها التي تثبت في الذاكرة مثل “ إلهي تنستر”.

أبرز أعمال بدرية طلبة

للفنانة بدرية طلبة عدة مشاركات ذات بصمة في عالم الدراما والسينما ومن أبرز أعمالها فيلم لا تراجع ولا استسلام مع الفنان أحمد مكي والفنانة دنيا سمير غانم، حيث قدمت خلال الفيلم شخصية مترجمة ولكن بأسلوبها الخاص، كما شاركت أيضا في فيلم بنات العم ومسلسلات راجل وست ستات تامر وشوقية، كما كانت لها مشاركات مسرحية فضلا عن وجود تجارب في عالم الإعلام حيث كانت ضمن فريق مذيعات برنامج نفسنة.

أحدث أعمال الفنانة بدرية طلبة

ويعتبر فيلم الملكة هو آخر الأعمال التي شاركت بها بدرية طلبة، ويضم فيلم “الملكة” عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم: هالة صدقي، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، كريم عفيفي، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم “الملكة” في إطار كوميدي تشريفي، حول شخصية “ماجدة” التي تواجه بعض المشكلات ولكنها تستعين بأصداقئها من أجل إسترجاع حقوقها.