أزمات محمد صلاح ويورجن كلوب عرض مستمر.. و4 مباريات تشهد خلاف الفرعون مع مدربه بالبريميرليج

محمد صلاح وكلوب، تورط النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، في أزمة جديدة مع مدربه الألماني يورجن كلوب خلال مباراة الريدز مع وست هام يونايتد التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه محمد صلاح أزمة على الصعيد الفني، بعدما سجل هدفا واحدا في آخر ست مباريات، وجلس بديلا في مباراتين خلال آخر ثلاث مباريات مع ليفربول علاوة على خروج الريدز من الدوري الأوروبي علي يد أتالانتا الإيطالي وتقلص فرص فريقه في المنافسة علي لقب الدوري الإنجليزي.

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ويعد خلاف محمد صلاح ويورجن كلوب على أرض الملعب ليس الأول منذ انضمام الفرعون المصري إلي ليفربول وتعد المشادة الأخيرة هي الرابعة بينهما والتي رصدتها عدسات الكاميرات.

خلاف صلاح وكلوب في مباراة وست هام وليفربول



وكانت عدسات الكاميرا رصدت وقوع مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في لقاء وست هام يونايتد.

وظهر محمد صلاح غاضبا حين قام بالتلويح بذراعه تجاه يورجن كلوب الذي اكتفى بهز رأسه بينما دخل داروين نونيز بينهما ودفع النجم المصري بعيدا عن المدير الفني لليفربول.

وقال صلاح لوسائل الإعلام المتواجدة بعد اللقاء: "إذا تحدثت اليوم، ستشتعل الأمور".

من جانبه، رفض كلوب الكشف عن سبب خلافه مع محمد صلاح، ورد قائلا في تصريح: "لقد تحدثنا بالفعل داخل غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي الموضوع انتهى".

كما شهد الموسم الجاري خلاف بين صلاح وكلوب في الدوري الإنجليزي وتحديدا مباراة تشيلسي وليفربول ولكن كان أقل حدة بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل.

وقتئذ كان صلاح على أرض الملعب وليس على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر كلوب إخراجه في الدقيقة 77 من عمر اللقاء والدفع بزميله هارفي إليوت بدلا منه.

ولم يكن محمد صلاح راضيًا على استبداله، حيث بدا كأنه غاضب من هذا القرار بعدما أسهم بهدف فريقه الوحيد في المباراة بتقديم تمريرة حاسمة للاعب لويس دياز.

وعلق المدرب الألماني على غضب صلاح في هذا الوقت قائلا: "يهتم بالأرقام القياسية وكنت باحتياج إلى لاعبين في حالة بدنية أفضل"، حيث كان صلاح بحاجة إلى هدف واحد للمحافظة على سجله بهز الشباك في الجولة الأولى للموسم السابع على التوالي.

خلاف صلاح وكلوب موسم 2020-2021

وكان نفس المشهد حدث في في مبارة ليفربول وبرايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة للبريميرليج في موسم 2020-2021، بعدما تذمر محمد صلاح أثناء مغادرته في الملعب بعد استبداله.

وشارك السنغالي ساديو ماني بدلا من صلاح، الذي لم يعجب بقرار كلوب حيث كان يرغب في مواصلة اللعب، ثم قام ببعض الإشارات التي تظهرغضبه من التغيير، كما تجاهل مصافحة المدرب.

لكن كلوب قلل من شأن الواقعة قائلا: "إذا كان صلاح يبتسم وهو يغادر الملعب، فحينها يكون هناك أمر غير صائب، يجب أن نكون حذرين، إنه لا يحب الخروج من الملعب بعد غيابه منذ 12 يوما، أنا أعلم ذلك، لكن هذا هو الواقع".

كما شهد الموسم نفسه 2020-2021، ظهور محمد صلاح غاضبا من كلوب بعد قرار استبداله في مباراة ليفربول ونيوكاسل بالجولة الـ17 للبريميرليج.

والمثير أن صلاح عبر عن غضبه من قرار استبداله رغم تمكنه من تسجيل هدف في اللقاء الذي قاد فيه الريدز للفوز 3-1.

وعلق كلوب على غضب صلاح بقوله: "كان من الصواب استبدال محمد صلاح في وقت أبكر من المعتاد، سنلعب مرة أخرى خلال 3 أيام".

ماذا قالت الصحف الإنجليزية على مشادة محمد صلاح وكلوب الأخيرة؟

وسلطت الصحف الإنجليزية على واقعة شجار محمد صلاح لاعب ليفربول ومدربه يورجن كلوب خلال لقاء وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلقت صحيفة ديلي ميل على الواقعة وقالت: إن ما حدث يأتي في ظل مغادرة المدرب في نهاية الموسم، وتراجع أداء محمد صلاح في الفترة الماضية.

وتابعت أن محمد صلاح ويورجن كلوب،ربما هما الشخصان اللذان بذلا أكثر من أي ثنائي آخر لإبراز عظمة ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتابعت أنه بعد صعود صلاح إلى النجومية العالمية بتوجيه دقيق من مدربه العالمي، كانت صورة مزعجة رؤية صلاح في خلاف مع كلوب، وأصبح داروين نونيز هو من يلعب دور صانع السلام بين الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك غضبا بين جماهير ليفربول، بسبب ما فعله الطرفان، واشتعال الموقف بينهما.