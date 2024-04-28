الحكومة: وزير الاتصالات عرض على الرئيس وظائف تحقق 100 ألف دولار سنويًا (فيديو)
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وزير الاتصالات: وظائف التكنولوجيا الحديثة والبرمجة تحقق مبالغ طائلة
حيث أكد وزير الاتصالات على أن وظائف التكنولوجيا الحديثة والبرمجة تحقق مبالغ طائلة، موضحا أن هناك 3 مستويات للوظائف التكنولوجية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "نستهدف 9 مليارات دولار من التعهيد فقط ويشتغل على 3 تخصصات اللى فيه ناس كتير الشاب الواحد يعمل من 25 – 30 ألف دولار سنويا ومستوي البرمجة من 50 – 60 ألف دولار في السنة المستوي الثالث البرامج المدمجة 100 ألف دولار وأكثر في العام الواحد".
إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم
الرئيس السيسي أكد على أن تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة، وقال: “الناس اللى بتقول أنتم بتصرفوا كتير ليه.. نبقى زي مخاليق ربنا أو نبقى متخلفين نعمل إيه”.
وقال أنه تم تنفيذ كل المعايير الدولية لوجود حكومة متقدمة ومن بينها إقامة مركز بيانات مؤكدا أن ما تم إنجازه في مصر يفوق الخيال.
وأوضح الرئيس السيسي أنه عند إنشاء العاصمة الإدارية كان السعي لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا البيانات كما طال أن تكون مدينة العدالة مدينة مرقمنة وقال:"تفتكروا الرقم لرقمنة مدينة العدالة كام؟".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.