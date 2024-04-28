الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: وزير الاتصالات عرض على الرئيس وظائف تحقق 100 ألف دولار سنويًا (فيديو)

الدكتور عمرو طلعت،فيتو
الدكتور عمرو طلعت،فيتو

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن أبرز تصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزير الاتصالات: وظائف التكنولوجيا الحديثة والبرمجة تحقق مبالغ طائلة

حيث أكد وزير الاتصالات على أن وظائف التكنولوجيا الحديثة والبرمجة تحقق مبالغ طائلة، موضحا أن هناك 3 مستويات للوظائف التكنولوجية في هذا المجال.

وأضاف الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "نستهدف 9 مليارات دولار من التعهيد فقط ويشتغل على 3 تخصصات اللى فيه ناس كتير الشاب الواحد يعمل من 25 – 30 ألف دولار سنويا ومستوي البرمجة من 50 – 60 ألف دولار في السنة المستوي الثالث البرامج المدمجة 100 ألف دولار وأكثر في العام الواحد".

Advertisements

إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم

الرئيس السيسي أكد على أن تم إنفاق مليارات الدولارات لتجهيز مصر للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم بمنتهى السرعة، وقال: “الناس اللى بتقول أنتم بتصرفوا كتير ليه.. نبقى زي مخاليق ربنا أو نبقى متخلفين نعمل إيه”.

وقال أنه تم تنفيذ كل المعايير الدولية لوجود حكومة متقدمة ومن بينها إقامة مركز بيانات مؤكدا أن ما تم إنجازه في مصر يفوق الخيال.

txt

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (إنفوجراف)

txt

أهداف خدمة توعية الأسر بمواعيد تطعيمات المواليد عبر الرسائل النصية (إنفوجراف)

وأوضح الرئيس السيسي أنه عند إنشاء العاصمة الإدارية كان السعي لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا البيانات كما طال أن تكون مدينة العدالة مدينة مرقمنة وقال:"تفتكروا الرقم لرقمنة مدينة العدالة كام؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مجلس الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عمرو طلعت وزير الاتصالات عبدالفتاح السيسى تصريحات الدكتور عمرو طلعت وظائف التكنولوجيا الحديثة

مواد متعلقة

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (إنفوجراف)

أهداف خدمة توعية الأسر بمواعيد تطعيمات المواليد عبر الرسائل النصية (إنفوجراف)

"معلومات الوزراء" يبرز أسباب بناء قواعد روسية للطائرات دون طيار بالقطب الشمالي

52 % من الشباب في 9 دول يحملون مسؤولية مكافحــة تغيـر المنـاخ للمؤسسات البيئية

609 آلاف حالة تم تسجيلها على المنظومة الإلكترونية للرعايات والحضانات خلال العام

أسستها السويسرية إيفلين بوريه، قصة مدرسة الفخار بقرية تونس في الفيوم (فيديو)

التطبيق في مايو القادم، ضوابط الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (إنفوجراف)

لأول مرة منذ عامين، ارتفاع إنتاج واستهلاك البن عالميًا (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

تفاصيل التحقيق مع الشيبي بلجنة الاستماع في اتحاد الكرة

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

خالد بيبو يبلغ السولية والشحات بالغرامة المالية

محافظ الإسماعيلية عقب افتتاح P1: مصر تشهد طفرة في مجالات الاتصالات والرقمنة

للراغبين في مسابقة الـ 18 ألف معلم، خطوات التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية

تغييرات بالجملة في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني، زياد كمال أساسيا

فنانة شهيرة تحرر محضرا ضد شركة للتصوير داخل مسكنها بدون علمها بـ شبرا منت

بحضور زاهي حواس، ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

الزوجة السابقة لرئيس وزراء كندا تكشف سبب انفصالهما

قائد طائرة مخمور يتسبب في إلغاء رحلة طيران

شوارعها بتحضنك وشعبها جميل، بلوجر فلسطينية تكشف تجربتها الأولى في زيارة مصر

الأخطر في السعودية، نجاة طفلين من نبتة سامة لم يُدركا خطورتها ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأحد في السوق

سعر القصدير اليوم الأحد 28 أبريل 2024

صناعة الحبوب تعلن استمرار انخفاض سعر الدقيق استخراج 72%

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 28-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بحضور زاهي حواس.. ملياردير هندي يحتفل بزفافه على عارضة أزياء في الأهرامات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكنز فى المنام وعلاقته بالحصول على رزق كثير قريبا

ما حكم الحج لمن أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟، الإفتاء توضح

عذاب الفاسقين، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 20 من سورة السجدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads