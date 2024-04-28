تفاصيل إنشاء أول مركز للبيانات والحوسبة السحابية في مصر وشمال إفريقيا (إنفوجراف)

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل إنشاء أول مركز للبيانات والحوسبة السحابية في مصر وشمال إفريقيا، وذلك بعد أن قام الرئيس السيسي بافتتاحه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بلغت مساحة المركز التبادلي الإجمالية 192 ألف متر مربع، أي فيما يعادل 45 فدانًا ويدعم مركز البيانات التبادلي بالدولة تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ويعد المركز واحدًا من أكبر مراكز البيانات المتخصصة في الشرق الأوسط .

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أكبر مراكز للبيانات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر

المهندس عمر عبدالرحمن سيف مدير المركز التبادلي للدولة أكد على أن المركز يدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة ويعد أحد أكبر مراكز البيانات في الشرق الأوسط بمساحة إجمالية 192 ألف متر مربع في حدود 54 فدانا، موضحا أنه تم إنشاء محطة توليد كهرباء بقدرة 40 ميجاوات خصيصا للمركز المجهز بأحدث الأنظمة والمعدات.