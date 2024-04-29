عرض فيلم "ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل
يقيم مركز الثقافة السينمائية، والتابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، في تمام السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 1 مايو المقبل، أمسية سينمائية يعرض فيها فيلم "ملح الجبل " للمخرج الراحل طارق الميرغني.
فيلم ملح الجبل
الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدى القرى في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتي يستخرجوا الملح من الجبل.
وأشار الدكتور حسين بكر في وقت سابق إلى البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل.
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