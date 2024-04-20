عروض أفلام وورش رسم بنادي سينما الطفل للمركز القومي للسينما
أقيم، صباح اليوم، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة واسعة فعاليات نادي سينما الطفل الذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.
حيث حضر الفعاليات كل من المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما السابق وعدد من أساتذة معهد السينما وبعض مخرجى الأفلام واساتذة وطلبة جامعة بدر، ومجموعة من الأطفال التابعين لجمعيات اطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والاطفال من الجمهور العام.
وخلال فعاليات النادي تم عرض كل من فيلم خيال إخراج دينا شوقي، فيلم صرخة إنسان إخراج نسرين عبد الحليم، فيلم نظرة إخراج ريهام عباس، فيلم الهودج إخراج هبه الشاذلي، فيلم العفريت إخراج أحمد سعيد، فيلم بطل اونطه إخراج عامر حسن، فيلم أكتر من ذلك يكفي إخراج تريزا عبد الشهيد، فيلم لماذا إخراج شيماء صبرى، فيلم فقاعة إخراج محمد حماد، فيلم لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم إخراج مصطفي جاد، فيلم اوركيد إخراج تقي بركات.
وعقب عرض الأفلام نظم فناني الإدارة العامة للإنتاج مجموعة من ورش الرسم للأطفال المشاركين بفعاليات النادي أشرف عليها الفنان هيثم الباجورى
يذكر أن نادي سينما الطفل يقام شهريًا تحت إشراف الفنانة رانية محمود، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، حيث أوضح الدكتور حسين بكر أن نادي سينما الطفل يهدف إلي زيادة الوعي لدى الأطفال وذلك من خلال مشاهدة افلام هادفه توعوية، وكمحاولة لإبعادهم عن مخاطر الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي يقضون معظم أوقاتهم أمامها، ومن المقرر أن ينظم المركز خلال فعاليات نادي سينما الطفل مجموعة من الورش الخاصة بالرسم للأطفال المشاركين بالنادي.
جدير بالذكر أن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما بالمجان ومتاحة للجمهور.
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