القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم "أبطال من دهب.. أكتوبر 73"

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عن البدء في تصوير الفيلم الوثائقي "ابطال من دهب.. أكتوبر 73" للمخرج شريف جابر سالم.

فيلم أبطال من دهب.. أكتوبر 73

وعبر شريف جابر مخرج الفيلم عن سعادته بالتعاون مع المركز القومي للسينما في إنتاج ملحمة جديدة من ملاحم انتصارات أكتوبر.

وتكشف أحداث الفيلم عن أسرار ومعلومات تخص الحرب الكيميائية، والأدوار التي قام بها رجال من دهب وهم أبطال الفيلم، والذين تحدثوا عن ذكرياتهم وبطولاتهم اثناء حرب اكتوبر، والأدوار الهامة التي قاموا بها في ظل القيادة العليا للقوات المسلحة في ذاك الوقت.

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وأعدت الدكتورة قدرية سعيد المادة العلمية للفيلم، كما شارك به كل من مدير التصوير مينا منيس، مهندس الصوت إسلام عبد السلام، مهندس الديكور اشرف فاضل، مدير الإنتاج جيهان ابراهيم"، القائم بتسيير أعمال الإدارة العامة للإنتاج المخرجة رانية محمود.