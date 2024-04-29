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اقتصاد

9.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 9.9 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 713 مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 43.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 935 مليون ورقة منفذة على 123 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 23.3 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 76.70 % خلال الجلسة. 

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تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.691 تريليون جنيه

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.93 % عند مستوى 24639 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.97% عند مستوى 30080 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.45% عند مستوى 10838 نقطة.

كما هبط  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.78%  عند مستوى 5665 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05%  عند مستوى 8220 نقاط.

تداولات نهاية الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو  تريليون جنيه، لتخسر نحو 50 مليار جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.21% عند مستوى 25917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.99% عند مستوى 32521 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% عند مستوى 11102 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.49%  عند مستوى 5997 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.48%  عند مستوى 8510 نقاط.

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 86 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.818 تريليون جنيه.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.86% عند مستوى 26777 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.94% عند مستوى 32626 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.87% ليغلق عند مستوى 114470 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 6213 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.03% ليغلق عند مستوى 8817 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.904 تريليون جنيه، لتخسر نحو 30 مليار جنيه. 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67 % عند مستوى 28144 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.01% عند مستوى 34321 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% عند مستوى 12058 نقطة. 

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08%  عند مستوى 6544 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% عند مستوى 9284 نقطة.

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البورصة المصرية، 

 

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