وزير الاتصالات: بيانات الدولة السرية في حصن منيع ولا يمكن اختراقها

مراكز بيانات الدولة، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:"نقوم بتدريب الشباب علي تخصصات في مجال التكنولوجيا لإتاحة أمامه فرص عمل جيدة".

فرص عمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": لدينا خريجين من كليات مختلفة سواء نظرية أو أدبية أو فنون تطبيقية يتم تدريبهم للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

برامج الذكاء الاصطناعي

ولفت إلي أن برامج الذكاء الإصطناعي تسهم في التشخيص الدقيق للفحوصات الطبية، ونتعاون مع وزارة العدل في استخدام الذكاء الاصطناعي في الميكنة.

Advertisements

بيانات الدولة السرية

وأكد: أن بيانات الدولة السيادية السرية في حصن منيع، ولا يمكن اختراق منظومة مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، موضحا نهدف الي الحفاظ علي جودة البيانات ونقائها من خلال مركز البيانات التي علي اساسها تتخذ إجراءات من قبل الدولة.

وأوضح: لا أحد له الحق في الإطلاع علي بيانات الدولة وهذا لا يتعارض مع تداول المعلومات.

بيانات الشرق والغرب

وأشار وزير الإتصالات: لدينا سعة حوسبية تسمح بإستضافة بيانات المواطنين داخل مصر، لافتًا إلي أن مصر ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب.

الكابلات البحرية

وتابع: مجموعة الكابلات البحرية القادمة من دول غرب اَسيا تصل الي البحر الأحمر، وكان هناك 13 كابلا بحريا وتم التنسيق مع تحالفات أخرى لإنشاء 5 كابلات أخرى، والدولة تحصل علي مبالغ رسوم علي هذه الكابلات، مشيرًا إلي أن تكلفة الكابل البحري الواحد من مليار الي 2 مليار دولار.

شبكات الإنترنت

وأكد: أنه تمت مضاعفة الشبكات لتصل الي 2650 كيلو لإستقرار الخدمة الي جانب الدول المعتمدة علي مصر في الإنترنت، ونحن قادرون علي تقديم خدمة متميزة في مجال الإنترنت.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية لتعزيز الريادة المصـرية إقليميًا ودوليًا لترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا



وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، وقال: إن الدولة أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية اليوم يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع".

مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية



وأضاف الرئيس السيسي إن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، ولابد أن نستفيد منه على ضوء أن 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم تمر بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم، وقد بذلت الدولة المصرية سابقا جهودا كبيرة في هذا المجال، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه.

وتابع: من الضروري أن نعمل على تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات بين الشرق والغرب، وقد تم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال - رغم حالة الغلاء التي نعاني منها - بهدف المشاركة في المستقبل الذي يتقدم فيه العالم بشكل كبير، إننا نجهز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة في هذا المجال.