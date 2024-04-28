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أخبار مصر

الوزراء: الرئيس السيسي أكد أن الانتقال للعاصمة الجديدة أكبر من مجرد نقل منشآت (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي،فيتو

كشفت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية حيث أكد السيسي على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس بمجرد بناء المنشآت وإنما لتطوير البنية الأساسية لمؤسسات الدولة.

افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، حيث أدلى الرئيس بعدة تصريحات مهمة تتعلق بهذا المركز وجهود مصر للدخول في قطاع الاتصالات والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والفرص المتاحة لها في هذا المجال.

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السيسي: مصر تعتبر نقطة ومحورا رئيسًا لنقل البيانات في العالم

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة سعت عند إنشاء العاصمة الإدارية لتحقيق الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأن مصر تعتبر نقطة ومحورا رئيسًا لنقل البيانات في العالم.
وقال “السيسي”: "اللى عليا بفضل الله سبحانه وتعالى بعمل اللى محدش يفكر فيه..  ولو كنت مشيت على المسار العادي اللى قبل 2018 مكنتش هعمل الكلام الحالى خالص".

وأضاف “السيسي” خلال افتتاح مركز مصر للبيانات والحوسبة الحكومية: "ناس كتير تقول ملوش لازمة انتوا مش عايزين نحلم لبلدنا وتاخد مكان فيه نمو حقيقي".

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أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (إنفوجراف)

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