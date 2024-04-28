الأحد 28 أبريل 2024
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خارج الحدود

مصدر أمني: 16 غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

قالت مصادر عسكرية لبنانية وإسرائيلية اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية مكثفة على وادي السلوقي في جنوب لبنان.

وأضاف مصدر أمني لبناني لوكالة رويترز، أن وادي السلوقي تعرض لما لا يقل عن 16 غارة جوية على نحو سريع ومتتال.

ووصفت المصادر أن هذه الضربات  "أكبر قصف مكثف لموقع واحد منذ بدء القتال في المنطقة الحدودية قبل 3 أشهر".

حزب الله يعلن استهدفنا مبنى عسكري في مستوطنة شتولا  

وأعلن حزب الله اليوم، عن استهدفنا مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في مستوطنة شتولا وأصبناه بشكل مباشر.

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وكان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، رصد إطلاق صاروخين من لبنان تجاه جبل هارف دوف بالمنطقة الشمالية.

مقترح فرنسي لتهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل

وكشف وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم الأحد، بهدف تهدئة التوتر بين  حزب الله، وإسرائيل، ومنع نشوب حرب.
وقال الوزير الفرنسي بعد زيارة قادته إلى قوات حفظ السلام في الناقورة جنوبي لبنان، "إذا شاهدت الوضع اليوم.. إذا لم تكن هناك حرب في غزة، يمكننا أن نتحدث عن وجود حرب في جنوبي لبنان بالنظر إلى عدد الضربات والتأثير على المنطقة".

إسرائيل تستعد للحرب ضد حزب الله 

وتأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى لبنان الذي وصل مساء السبت، في وقت بدأ التصعيد الميداني على الجبهة الجنوبية ينذر بالتفجر، فيما زادت إسرائيل وتيرة تهديداتها واستعداداتها للحرب ضد جماعة حزب الله.

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