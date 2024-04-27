حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت، تنفيذه 3 عمليات ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بينها هجوم مركب بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر قيادة وقوات تابع للواء غولاني.

هجمات دعما للشعب الفلسطيني

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة":

واستهدف عناصر ‌‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".

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وجاء ذلك ردًا علي ‏اعتداءات إسرائيل على القرى الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدتي كفركلا وكفرشوبا: "شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني، وأصابوه بشكل مباشر".

استهداف أماكن تموضع العدو

واستهدف ‌‌‌‌‏عناصر المقاومة الإسلامية تموضعات ‌‏مستحدثة لجنود العدو غرب مستعمرة شوميرا بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

هذا وأكد عضو المجلس المركزي في حزب اللة اللبناني نبيل قاووق أن مسيراتهم الانقضاضية قادرة على أن تصل إلى حيث تريد المقاومة.

في حين أفادت وكالة "بلومبيرج" بأن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع "حزب الله"، في ظل تصاعد المخاطر المترتبة عن التطورات الجديدة في المواجهة مع إيران وأذرعها.

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