أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يواجه نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية، الأهلي يغرم الشحات والسولية، تفاصيل التحقيق مع الشيبي باتحاد الكرة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي نشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تأهل نادي الزمالك الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه على دريمز الغاني، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد بابا يارا كوماسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحرز ثلاثية الزمالك كلا من حمزة المثلوثي في الدقيقة 11، وسامسون أكينيولا في الدقيقة 27، ومصطفى شلبي بالدقيقة 59.

Advertisements

وفاز الزمالك في مجموع مباراتي الذهاب والغياب بثلاثية نظيفة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

تأهل نادي نهضة بركان المغربي رسميا، لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد انسحاب اتحاد العاصمة الجزائري من مباراة إياب نصف نهائي البطولة.

رفض فريق اتحاد العاصمة النزول لأرض ملعب بركان، لخوض مباراة إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، حيث نزل لاعبو الفريق المغربي بنفردهم إلى أرض الملعب، قبل أن يقرر الحكم إلغاء المباراة بسبب انسحاب النادي الجزائري.

وأعلن الكونغولي جان جاك ندالا، حكم المباراة، ومراقب المباراة الموريتاني ساديو ديارا، كافة إجراءات المباراة، ليتم الإعلان عن انتصار نهضة بركان باعتذار اتحاد العاصمة عن عدم اللعب.

وجاء ذلك بعدما تقدم مجلس إدارة اتحاد العاصمة الجزائري باعتراض لدى مندوب ومراقب المواجهة، الموريتاني ساديو ديارا، على قميص نهضة بركان، الذي رخص به الكاف، وجرى الاتفاق عليه في الاجتماع الفني ليلة المواجهة بين الناديين.

أبلغ خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي، عمرو السولية وحسين الشحات ثنائي الفريق بالغرامة المالية وفقًا للائحة الفريق الداخلية بعد اعتراض الثنائي على قرارات الجهاز الفني في مباراة مازيمبي.

جدد مسئولو نادي بيراميدز مفاوضاتهم مع ثنائي فريق الزمالك حارس المرمى محمد صبحى والمدافع محمود علاء للحصول على خدماتهما بداية من الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

وكان قد سبق وحصل النادي على موافقة الثنائي بالانضمام لصفوف الفريق السماوي لكن عدم موافقة الزمالك حال دون ذلك.

وانضم للثنائي يوسف أوباما الذي أبدى بيراميدز رغبته في ضمه أيضا لاسيما أن الثلاثي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري فيما يعاني الزمالك من أزمة وقف القيد مما يحول دون قيد الثلاثي بصفوف الموسم القادم.

امتثل الدولي المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز، اليوم، لطلب عقد جلسة معه من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، في الشكوى المقدمة ضده من جانب الأهلي واللاعب حسين الشحات بحجة مخالفته اللوائح واللجوء للقضاء المصري من أجل الحصول على حقه.

وكشفت مصادر باتحاد الكرة عن أن الشيبي حضر الجلسة بشخصه وكذلك بصحبة محاميه المستشار هاني بكري، الذي تقدم للمستشار رئيس لجنة الانضباط بالعديد من المستندات والدفوع والتي تؤكد عدم مخالفة الشيبي للوائح الفيفا وأنه من الطبيعي اللجوء للنيابة العامة المصرية التي ارتأت تحويل الموضوع للقضاء المصري العادل في هذا الشأن الذي يخرج من كونه أمرا رياضيا لاعتداء تعرض له بعد نهاية المباراة الرسمية.

المصدر شدد على أن اللاعب خلال الجلسة تحدث عن أنه سبق وتعرض للاعتداء أثناء مباراة السوبر المصري في الإمارات من جانب ٣ لاعبين من لاعبي الأهلي من بينهم حسين الشحات ومع ذلك لم يتخذ نفس الخطوة لأن ما حدث كان أثناء المباراة ويندرج تحت بند السلوك غير الرياضي أما ما حدث بعد مباراة استاد الدفاع الجوي فهو اعتداء بالضرب والسب والتهديد خاصة وأن كلا اللاعبين لم يكن بينهما أي شيء خلال اللقاء نفسه، وتوجه إليه اللاعب الشحات بعد نهاية اللقاء على دكة البدلاء وتعدى عليه والواقعة مصورة بالكامل.

شدد المصدر على أن الشيبي قال في التحقيق إنه انتظر للحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاعتداء عليه ولكن لم ينصفه القرار مثلما تجاهلت واقعة التعدي عليه في الإمارات كذلك، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه للحصول على حقه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري وإنصافه وعدالته، والنيابة هي من حولت الدعوى إلى القضاء وهذا هو اختصاصها في النهاية، ومؤكدا على ثقته في القضاء المصري وأن يحصل على حقه المهدر.

توج فريق باريس سان جيرمان رسميا بطلا لـ الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد خسارة منافسه المباشر موناكو بنتيجة 3ـ2 أمام ليون في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

وتعد تلك هي المرة 12 في تاريخ باريس سان جيرمان التي يتوج فيها بطلا للدوري الفرنسي.

حقق فريق طرابزون سبور بمشاركة محمود تريزيجيه، الفوز على ضيفه غازي عنتاب بنتيجة 4-2، في المباراة التي جرت على ملعب شينول جونيش ستاديوم، مساء اليوم الأحد، في الجولة 34 من الدوري التركي.

سجل أهداف طرابزون سبور، باول أونواتشو هاتريك في الدقائق 50 و66 و68، إينيس بردهي في الدقيقة 65.

بينما سجل هدفي غازي عنتاب، ديان سوريسكو في الدقيقة 12، دينيس دراجوس في الدقيقة 21.

وتواجد النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور في مواجهة غازي عنتاب، اليوم الأحد، ولكنه شارك في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

وعاد تربزيجيه مؤخرا من إصابة قد تعرض لها في أوتار الركبة اليسرى، غاب على إثرها عن مواجهة فاتح قرا جمرك في كأس تركيا.

قاد أحمد حسن كوكا، نجم منتخب مصر وألانيا سبور التركي، فريقه لاكتساح إسطنبول سبور بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "باهجه شهير اوكولاري"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري التركي.

افتتح فريق ألانيا سبور التسجيل مبكرا عند الدقيقة الثانية، بهدف أوجوز إيدين، قبل أن يضيف جانفير ثاني الأهداف في الدقيقة 8.

ووقع جانفير على ثنائيته الخاصة والهدف الثالث لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 28، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من إفيكان كاراكا.

وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 55، أحرز يوري بالكوفيتش الهدف الرابع لفريقه ألانيا سبور، بصناعة جانفير.

فيما تمكن أحمد حسن كوكا من تسجيل الهدف الخامس، بحلول الدقيقة 66، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من يوسف أوزديمير.

واختتم أوجوز إيدين أهداف المباراة بتوقيعه على الهدف السادس بحلول الدقيقة 93.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ألانيا سبور إلى النقطة 48 في المركز السابع بترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد إسطنبول عند النقطة 16 في المركز العشرين.

فاز فريق مانشستر سيتي علي نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 2ـ0 في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدفي مانشستر سيتي جفارديول وهالاند في الدقيقة 32، 71 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، ويتبقى للسيتي مباراة مؤجلة، فيما يتجمد رصيد نوتنجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

حقق آرسنال فوزا هاما على مضيفه توتنهام، بثلاثية مقابل هدفين في مباراة ديربي شمال لندن، التي جمعتهما على ملعب توتنهام ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 12، ألغى حكم المباراة هدفا أحرزه كاي هافيرتز لاعب أرسنال بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 16، أحرز أرسنال الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل بيير إميل هويبرج لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه، عقب كرة عرضية من ركلة ركنية عن طريق ساكا حاول هويبرج تشتيتها لتسكن شباك فريقه بغرابة.

وفي الدقيقة 24، ألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام عن طريق ميكي فان دي فين بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 27، أحرز بوكايو ساكا هدف أرسنال الثاني بعد تمريرة من كاي هافرتس إلى ساكا ليسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 38، أحرز هافيرتز هدف أرسنال الثالث بعد كرة عرضية من ديكلان رايس من ركلة ركنية ليسدد هافيرتز رأسية رائعة داخل الشباك، لينتهي الشوط بتقدم أرسنال بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 65، أحرز توتنهام الهدف الأول عن طريق كريستيان روميرو، بعد تمريرة خاطئة من دافيد رايا حارس مرمى أرسنال لتصل إلى روميرو الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد داخل الشباك.

ومع الدقيقة 86، احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة توتنهام بهد العودة لتقنية الفيديو، سددها بنجاح سون مسجلا الهدف الثاني لفريقه توتنهام.

مرت الدقائق المتبقية وسط محاولات من لاعبي توتنهام لإدراك التعادل، إلا أن جميعها مرت دون خطورة حقيقية لينتهي اللقاء بفوز أرسنال على توتنهام 3 / 2.