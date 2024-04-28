الدوري التركي، كوكا يسجل ويقود لانيا سبور لاكتساح إسطنبول بخماسية

الدوري التركي، قاد أحمد حسن كوكا، نجم منتخب مصر وألانيا سبور التركي، فريقه لاكتساح إسطنبول سبور بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "باهجه شهير اوكولاري"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري التركي.

افتتح فريق ألانيا سبور التسجيل مبكرا عند الدقيقة الثانية، بهدف أوجوز إيدين، قبل أن يضيف جانفير ثاني الأهداف في الدقيقة 8.

ووقع جانفير على ثنائيته الخاصة والهدف الثالث لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 28، بعد تلقيه تمريرة حاسمة من إفيكان كاراكا.

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وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 55، أحرز يوري بالكوفيتش الهدف الرابع لفريقه ألانيا سبور، بصناعة جانفير.

فيما تمكن أحمد حسن كوكا من تسجيل الهدف الخامس، بحلول الدقيقة 66، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من يوسف أوزديمير.

واختتم أوجوز إيدين أهداف المباراة بتوقيعه على الهدف السادس بحلول الدقيقة 93.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ألانيا سبور إلى النقطة 48 في المركز السابع بترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد إسطنبول عند النقطة 16 في المركز العشرين.

وكان فريق فنربخشه تعادل مع نظيره سيفاس سبور، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 4 أيلول، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

أهداف مباراة فنربخشه وسيفاس سبور

سجل ثنائية فنربخشه كل من فريد في الدقيقة 45 وعرفان كان في الدقيقة 80، بينما سجل هدفي سيفاس سبور كل من: فودي كويتا في الدقيقة 58 وري ماناي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

تشكيل فنربخشه أمام سيفاس سبور

وجاء تشكيل فنربخشه كالتالي:

ومن ناحيته خسر فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود حسن تريزيجيه، جناح المنتخب الوطني، أمام نظيره سيفاس سبور في المباراة التي جمعتهما على ملعب بابارا بارك.

أهداف مباراة طرابزون سبور أمام سيفاس سبور

سجل هدف سيفاس سبور في شباك طرابزون اللاعب كوينسي مينيج في الدقيقة 52.