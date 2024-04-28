أخبار مصر: تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية، خطوات التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

زاهي حواس يكشف تكلفة حفل الزفاف الأسطوري في حضن الأهرامات

حفل الزفاف الأسطوري بالأهرامات، أشاد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، بالتسهيلات التي قدمتها الدولة لإنجاح استضافة منطقة الأهرامات بالجيزة، حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء أريكا هاموند، وذلك ضمن جدول الحفلات التي تستضيفها مصر ضمن جهود الترويج السياحي للآثار المصرية.

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المستندات المطلوبة لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

طالب جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين.

البورصة تدرس رفع رأس مال شركة غاز مصر إلى 3 مليارات جنيه

تقدمت شركة غاز مصر بمستندات قيد لزيادة رأس المال المرخص به من ملياري جنيه إلى 3 مليارات جنيه.

وقالت البورصة في بيانها اليوم إن المستندات تتضمن أيضًا قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 961.482 مليون جنيه إلى 1.442.223 مليار جنيه بزيادة قدرها 480.741 مليون جنيه.

كمية السوائل المسموح للراكب اصطحابها على متن الطائرة

نتيجة القيود التي وضعتها هيئات الطيران، فإن هناك بعض الأغراض التي لا يسمح بحملها داخل حقيبة السفر، ومن الأهمية بمكان أن تضع تلك الأغراض المحددة في حقيبتك المشحونة وليس في الحقيبة الشخصية أو في الأمتعة الخفيفة؛ وذلك لتجنب الإزعاج الناتج عن مصادرة بعض الأغراض المحظورة.

طقس الغد، تحذير لسكان هذه المناطق من الأمطار الرعدية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية غدا على جنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية غدا الإثنين.

هيئة السكك الحديد تعلن عن رحلة قطار شم النسيم من القاهرة إلى الإسكندرية

أعلنت هيئة سكك حديد مصر في بيان لها عن قيام قطار مخصص لرحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم وذلك يوم الإثنين الموافق 6 مايو المقبل.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في شم النسيم

حالة الطقس، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في حالة الطقس وقيم درجات الحرارة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية.

زفاف أسطوري في حضن الأهرامات، الملياردير الهندي أنكور جاين يتزوج عارضة الأزياء أريكا هاموند

تسعي وزارة السياحة والآثار لتعظيم إيرادات القطاع من خلال إحياء الحفلات الخاصة، بما لا يتعدي علي حرم المنطقة الأثرية بالمناطق الآثرية ويحافظ علي طبيعتها الأثرية.



واستضافت منطقة الأهرامات بالجيزة، حفل زفاف الملياردير الهندي أنكور جاين على عارضة الأزياء أريكا هاموند، وذلك ضمن جدول الحفلات التي تستضيفها مصر ضمن جهود الترويج السياحي للآثار المصرية.

وزيرة التخطيط: توسيع برنامج تكافل وكرامة ليشمل 12 مليون امرأة



شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في حلقة نقاش بعنوان "زخم منتصف الطريق: الاعتزاز بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة

الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد من 25 إلى 14%

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال بمرور عامين على إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد تحت شعار «معًا لبر الأمان» والتي تم إطلاقها في مارس 2022.

للراغبين في مسابقة الـ 18 ألف معلم، خطوات التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة )للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)

وذلك للمواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg