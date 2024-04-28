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التموين: فتح مواقع استقبال الأقماح المحلية خلال أعياد القيامة والعمال وشم النسيم

موسم القمح الجديد،فيتو
موسم القمح الجديد،فيتو

قرر الدكتور علي المصيلحى التموين والتجارة الداخلية، فتح نقاط استلام الأقماح المحلية موسم 2024، خلال إجازة أعياد القيامة المجيدة وعيد العمال وشم النسيم.

التموين: غرفة عمليات متابعة توريد القمح لم تتلق شكاوى حتى الآن 

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية إن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلقى حتى الآن أي شكاوى من أي مورد او مزارع، مؤكدًا أن لجان استلام الأقماح تقدم كافة التسهيلات اللازمة لموردي ومزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وأكد أحمد كمال على المتابعة اللحظية لعمليات توريد الأقماح المحلية، والوزارة تقارير على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين.

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أشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى الاستعداد لهذا الموسم بنقاط استقبال كثيرة متنوعة ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون الترابية بطاقة تخزينية تصل الى 5 ملايين طن قمح.

أسعار توريد القمح المحلي 

جدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024 يبلغ 2000 جنيهًا لإردب نقاوة 23.5، والإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه.

وقامت وزارة التموين بتشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكدًا أنه تم انشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل اي عقبة امام عمليات التوريد.

 

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الأقماح المحلية توريد القمح موسم القمح الجديد 2024 اعياد شم النسيم القمح

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