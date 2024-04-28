تفاصيل تطوير منظومة إشارات السكك الحديد

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديد من تطوير معظم منظومة الاشارات للسكك الحديد على طوال الخطوط الرئيسة الامر الذى انعكس على مستوى زيادة الرحلات.

وجاءات مشروعات تطوير نظم الإشارات لتحويلها من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة والآمان والحد من تدخل العنصر البشري كالآتى:

خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وتم الإنتهاء من تطوير الخط

تم الإنتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط القاهرة - الإسكندرية للسكة الحديد بطول 208 كم ويشمل الخط (80 مزلقان ) و19 برج رئيسي و15 برج ثانوي

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وبانتهاء خطة التطوير تم رفع مستويات الأمان والسلامة وزيادة السرعة والطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلًا من 36 مليون راكب سنويًا.

خط بني سويف – أسيوط بطول 205 كم وبلغت نسبة التنفيذ 92 % وسيتم الإنتهاء في إبريل القادم

تم دخول عدد 13 برج للخدمة من إجمالي 15 برج بطول 200 كم سكة مكهربة.

خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % وسيتم الإنتهاء في يونيو القادم

تم دخول عدد 11 برج للخدمة من إجمالي 17 برج بطول 110 كم سكة مكهربة.

خط بنها – بورسعيد بطول 214 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84 % وسيتم الإنتهاء بنهاية العام الحالى

تم دخول عدد 7 برج للخدمة من إجمالي 21 برج بطول 75 كم سكة مكهربة.

خط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم وبلغت نسبة التنفيذ 13 % وسيتم الإنتهاء في أغسطس 2024

جاري العمل في عدد 10 أبراج من إجمالي 14 برج.