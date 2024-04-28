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أخبار مصر

شديد الحرارة، حالة الطقس غدا الإثنين 29-4-2024 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية. 

حالة الطقس اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر

حالة الطقس غدًا الأحد 28- 4 -2024 بمحافظة البحيرة

 

حالة الطقس غدا الإثنين

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية،معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:23

 

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