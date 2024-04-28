أقدم مندوب مبيعات على طعن طليقته بسلاح أبيض بمنطقة الشيخ زايد؛ أثر رفضها العودة لعصمته.



تلقى قسم شرطة الشيخ زايد ثان بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بإصابة ربة منزل على يد تطليقها بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وتبين إصابة ربة منزل 40 سنة، بطعنه بالظهر وفي حالة سيئة ولا يمكن استجوابها، على يد تطليقها مندوب مبيعات 43 سنة، بسبب خلافات بينهما وإصرارها على عدم الرجوع إلى عصمته مرة أخرى.

رفضت العودة لعصمته..مندوب مبيعات يطعن طليقته في الشيخ زايد



وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وطلقيها خلال رؤيته لطفلته، أخرج على إثرها سلاح أبيض سكين، وطعنها طعنة نافذة بالظهر وتم نقلها إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

Advertisements

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ